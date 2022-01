Seine-et-Marne : un policier de 30 ans se suicide à Noisiel, le troisième en 48 heures

Un policier de 30 ans s'est suicidé samedi 15 janvier chez lui à Noisiel, en Seine-et-Marne. il s'agit du troisième suicide de policiers depuis jeudi dernier.

Selon les informations d'Actu17, l'homme était affecté à la brigade de recherches et d'investigations financières de la direction régionale de la police judiciaire parisienne.

Ce dernier se serait donné la mort avec une arme à feu. Les raisons de cet acte seraient encore inconnues.

Sur les réseaux sociaux, la préfecture de police de Paris a tenu à rendre hommage au défunt, ainsi «qu'à sa famille et à l'ensemble de ses collègues».

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition d'un de nos collègues, affecté à la BRIF au sein de la DRPJ, qui a mis fin à ses jours. La @prefpolice est unie et adresse ses pensées les plus émues à sa famille et à l'ensemble de ses collègues. pic.twitter.com/fctPnKKKea

— Préfecture de Police (@prefpolice) January 15, 2022