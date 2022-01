DIRECT - Coronavirus : nouvel appel à la grève jeudi dans les écoles, collèges et lycées

Alors que la France fait face une cinquième vague, la situation commence à se stabiliser dans les hôpitaux. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

11h26

Plusieurs syndicats ont lancé un nouvel appel à la grève jeudi dans les écoles, collèges et lycées après le mouvement d'ampleur de jeudi dernier, pour demander "des réponses fortes" face au "chaos" engendré par la crise sanitaire, et des investissements massifs dans l'éducation.

Les syndicats FSU, CGT Educ'action, FO et SUD Education, ainsi que la FCPE, première organisation de parents d'élèves, et les mouvements lycéens FIDL, MNL et La Voix lycéenne ont appelé à "poursuivre la mobilisation", en s'engageant "dans une nouvelle journée d'action le 20 janvier, y compris par la grève", dans un communiqué.

10h22

Tout sportif, y compris professionnel, qui vient pour une compétition en France, comme prochainement pour le tournoi des Six Nations, devra être vacciné pour entrer dans une enceinte sportive.

Au lendemain de l'expulsion d'Australie du numéro un mondial de tennis Novak Djokovic, le gouvernement français a précisé que le pass vaccinal ne s'appliquerait pas uniquement aux sportifs amateurs et professionnels basés en France mais aussi aux sportifs étrangers qui viennent pour des compétitions.

10h09

Le procès des attentats du 13-Novembre ne reprendra pas avant le 25 janvier au moins, l'un des accusés, Ali El Haddad Asufi, ayant été testé positif au Covid dans le week-end, a appris l'AFP.

Dans un message adressé lundi matin aux avocats, le président de la cour d'assises spéciale de Paris, Jean-Louis Périès, écrit que le résultat du test PCR auquel a été soumis M. El Haddad Asufi "s'est avéré positif" et que "la semaine à venir est totalement compromise", un nouveau "test utile" ne pouvant être réalisé que vendredi prochain.

09h05

La fortune des dix hommes les plus riches du monde a doublé depuis le début de la pandémie tandis que les revenus de 99% de l'humanité ont fondu, d'après un rapport d'Oxfam lundi.

08h04

Le nombre de cas de Covid-19 en Chine a atteint lundi son plus haut niveau depuis mars 2020, alors que Pékin se démène pour éradiquer le variant Omicron hautement contagieux à trois semaines des Jeux olympiques d'hiver.