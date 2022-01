La Primaire populaire revendique 250.000 inscrits au vote d'investiture, soit plus qu'à celle d'EELV et du Congrès LR

La Primaire populaire a revendiqué ce lundi 17 janvier avoir franchi la barre des 250.000 inscrits au vote d’«investiture» qui se tiendra sur Internet du 27 au 30 janvier. Samedi, sept personnalités politiques de gauche ont été retenues.

Ce chiffre est d'ores et déjà le plus important des primaires qui aient eu lieu, dépassant la primaire écologiste de septembre (122.000) et le congrès des Républicains début décembre (près de 140.000). «Ce chiffre est une bonne nouvelle», ont réagi les porte-parole de la «Primaire populaire» Mathilde Imer et Samuel Grzybowski.

250 000 personnes se sont déjà inscrites au vote d'investiture de la #PrimairePopulaire



Pour décider quelle candidature notre mouvement citoyen va soutenir afin de remporter la présidentielle, vous avez jusqu’au 23 janvier pour vous inscrire sur https://t.co/YiDyTPyoFh ! pic.twitter.com/L6kdzgNyKN — La Primaire Populaire (@PrimairePop) January 17, 2022

Alors que la gauche compte pour l'heure sept candidats principaux, sans qu'aucun ne puisse rivaliser avec les droites et Emmanuel Macron en vue du premier tour de la présidentielle le 10 avril, «nous invitons tous les électeurs qui veulent faire gagner l'écologie et la justice sociale à s'exprimer avant le 23 janvier à minuit», date de clôture des inscriptions.

D'ailleurs, l'inscription est accessible à toute personne de plus de 16 ans, à condition de disposer d’une adresse email, d’un numéro de téléphone portable et d’une carte bancaire. Bien qu'aucun prélèvement ne sera effectué pour voter, celle-ci servira surtout à la vérification anti-fraude, dans le cadre d’un mécanisme anti-fraude «encadré par la CNIL».

Pour l'heure, trois des sept candidats soumis au vote, ont pour l’instant refusé de reconnaître le résultat du vote. Il s'agit de l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon, l’écologiste Yannick Jadot et la socialiste Anne Hidalgo.