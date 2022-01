Lot-et-Garonne : 7 enfants d’une même école touchés par une pneumopathie virale

Sept enfants scolarisés à l’école maternelle de Lavardac dans le Lot-et-Garonne souffrent d’une pneumopathie virale. Trois d’entre eux ont été hospitalisés.

Leur état de santé s’est dégradé ces derniers jours, nécessitant donc une prise en charge par les services des urgences de l’hôpital d’Agen-Nérac ce dimanche, selon les informations de La Dépêche du Midi.

Les quatre autres enfants présentent également des symptômes de pneumopathie.

Parmi les sept enfants concernés, un est scolarisé en moyenne section de maternelle, deux en petite section et quatre au sein du dispositif d’accueil des enfants de moins de 3 ans, dans le même établisement.

Négatifs au Covid-19

Ludovic Biasotto, le maire de la commune de Lavardac, a confirmé au média local que les sept enfants avaient tous été testés négatifs au Covid-19. Ce dernier attend ses instructions : «J’ai sollicité le sous-préfet afin que l’on me le dise le plus rapidement possible. Je n’ai pas le pouvoir de fermer les classes en tant que maire», a-t-il déclaré auprès du journal Sud Ouest. Il a également affirmé avoir saisi l’Agence régionale de Santé en plus de la préfecture et de l’académie.

En attendant, l’édile a toutefois pris la décision de suspendre «jusqu’à nouvel ordre» le dispositif d’accueil des moins de 3 ans de l’école maternelle.