Paris : un nouvel aménagement symbolique dans le square Samuel-Paty

Moins d'un mois après la dégradation de la plaque en hommage à Samuel Paty, dans le square qui porte désormais son nom dans le 5e arrondissement de Paris, un nouvel aménagement symbolique va y être installé ce lundi 17 janvier.

Et ce nouvel aménagement sera végétal, puisque cinq arbres seront plantés ce lundi à 11h dans le square Samuel-Paty (5e), en hommage au professeur assassiné le 16 octobre 2020 devant son collège de Conflans-Saint-Honorine (78), a ainsi annoncé le cabinet de la maire du 5e, Florence Berthout.

L'élue sera accompagnée du recteur de l’Académie de Paris et Chancelier des universités, Christophe Kerrero, et de quatre enfants scolarisés dans des écoles du quartier situé tout près de la Sorbonne. Ensemble, ils planteront donc cinq arbres, dont un chêne et un ginkgo biloba.

D'autres petits élèves parisiens de l’école maternelle Sommerard et l’école élémentaire du 28 rue Saint-Jacques, voisines du square, seront également présents. Pour rappel, le square Samuel-Paty avait été inauguré le 16 octobre 2021, un an jour pour jour après l’attentat de Conflans-Saint-Honorine (78).