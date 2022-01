Carburants : les prix ont atteint un nouveau record inquiétant

Les prix des carburants à la pompe ont atteint un nouveau record la semaine passée, le gazole dépassant notamment 1,60 euro le litre dans plusieurs stations-services.

C'est une première en France. Selon les bilans officiels du ministère de la Transition écologique, les prix des carburants n'ont jamais été aussi élevés dans le pays, alors que le coût du pétrole connaît actuellement une hausse importante.

Dans le détail, le prix du gazole, le carburant le plus utilisé dans l'Hexagone, s'est vendu en moyenne la semaine dernière à 1,6214 euro le litre.

Une hausse significative lorsque son prix s'établissait encore en moyenne la semaine précédente, celle du 7 janvier, à 1,5583 euro le litre. Un seuil similaire à celui du 15 octobre dernier, qui constituait le précédent record.

Des prix similaires en 2018 lors des gilets jaunes

Ces prix interpellent dans la mesure où ils sont quasiment les mêmes à ceux observés à l'automne 2018. A l'époque, la hausse du prix des carburants avait provoqué la descente dans les rues de milliers de personnes, donnant vie au mouvement des gilets jaunes.

Le prix du litre du gazole à la pompe affichait alors 1,5331 le 12 octobre 2018, soit 0,0883 euro de moins que le prix actuel (moyenne des différents prix pratiqués selon les différentes stations, NDLR).

Outre, l'augmentation du prix du baril de pétrole, raison pour laquelle les prix des carburants augmentent, cette hausse s'explique aussi par la fluctuation des taux de changes et l'application des taxes. Deux paramètres qui se conjuguent eux-mêmes à la demande et l'offre disponible.

Pour rappel, le Premier ministre Jean Castex avait alloué en octobre dernier une «indemnité inflation» de 100 euros accessible à 38 millions de Français, alors que le prix du carburant avait, déjà, considérablement augmenté.

A voir à présent, et dans le contexte de l'élection présidentielle, si des mesures complémentaires vont être proposées.