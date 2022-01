Démographie : léger recul de la mortalité, natalité en hausse... quel bilan pour 2021 ?

En ce début d'année 2022, la France compte 67,8 millions d'habitants. D'après le bilan publié par l'Insee ce mardi 18 janvier, les conséquences démographiques de la crise sanitaire ont été moins marquées en 2021 qu'en 2020. La population française a notamment augmenté de 0,3% en un an, grâce à une mortalité en léger recul et une natalité en hausse.

Le solde naturel, c'est à dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de morts, s'est donc redressé par rapport à l'année précédente.

L'indicateur, qui avait atteint un plus bas historique à +66.000, se hisse à présent à +81.000, restant inférieur à celui d'avant la crise sanitaire. L'augmentation de la population française est aussi portée par le solde migratoire, à +140.000. Le nombre d'entrées sur le territoire a donc été supérieur à celui des départs.

Combien la France compte-t-elle d’habitants au 1er janvier 2022 ? Combien de #naissances, de #décès ont été enregistrés en 2021, ou encore combien de #mariages célébrés… ? Découvrez-le en & dans le bilan démographique de la #démographie https://t.co/VVBLuuDnaR pic.twitter.com/YpaAH71QBj — Insee (@InseeFr) January 18, 2022

La mortalité reste anormalement élevée en raison de la pandémie de Covid-19, même si un léger recul est observé. Selon des estimations arrêtées fin novembre, environ 657.000 personnes sont décédées en France en 2021. Soit «12.000 de moins qu'en 2020» (-1,8%) mais toujours 7,1% de plus qu'en 2019, avant la crise sanitaire.

Les démographes de l'Insee estiment qu'en 2021, l'épidémie de Covid-19 s'est traduite par 35.000 décès supplémentaires, par rapport à ce qui était attendu d'un point de vue statistique. C'est moins qu'en 2020, lorsque cet excédent était de 47.000.

Pour calculer cet indicateur, les statisticiens tiennent compte du vieillissement de la population (qui conduit logiquement à une hausse des décès, même sans le Covid-19), mais aussi, à l'inverse, des progrès de la médecine qui font baisser la probabilité de mourir à un âge donné.

L'amélioration enregistrée sur ce point en 2021 induit une légère remontée de l'espérance de vie à la naissance, sans qu'elle retrouve toutefois son niveau d'avant pandémie. Elle atteint 85,4 ans pour les femmes (+0,3) et 79,3 ans pour les hommes (+0,2).

A l'échelle européenne, la France se situe ainsi en tête du classement côté féminin et en milieu de tableau côté masculin. Sachant qu'en 2020 la dynamique était à l'inverse, avec une perte de 0,5 année d'espérance de vie pour les femmes et 0,6 pour les hommes.

L'Insee note aussi une augmentation de la natalité, même si cette dernière a subi un «effet Covid» en début d'année. Après la chute historique du nombre de naissances en 2020, cet indicateur avait en effet continué de chuter début 2021, neuf mois après le confinement.

LES MARIAGES DE NOUVEAU CÉLÉBRÉS

La crise sanitaire et ses incertitudes économiques «ont pu décourager les couples de procréer au printemps 2020» et les inciter «à reporter leurs projets de parentalité», analyse l'institut d'études statistiques. La natalité a ainsi décroché de 10% entre mi-décembre 2020 et mi-février 2021, par rapport à la même période un an auparavant.

Mais le nombre de naissances s'est redressé en mars et avril, avant d'amorcer une «forte remontée» à partir de l'été. Cela a permis, sur l'ensemble de 2021, de «rattraper le niveau des naissances de l'année 2020, en le dépassant même légèrement». Les 738.000 bébés nés l'an dernier, 3.000 de plus qu'en 2020, mettent fin à une baisse continue des naissances constatée lors des cinq années précédentes.

Avec 155.000 mariages civils célébrés, 2020 avait aussi été marqué par un recul historique du nombre d'unions (-31%), principalement dû aux restrictions sanitaires. 2021 témoigne d'un net rebond en la matière, avec 220.000 mariages civils enregistrés, dont 6.000 entre personnes de même sexe, selon les estimations de l'Insee.

Un chiffre à nuancer puisque même si 2021 a permis de concrétiser certaines des cérémonies reportées l'année précédente, d'autres ont pu être à nouveau ajournée «en l'absence de visibilité sur l'évolution de la pandémie», ajoute l'Insee. Il se pourrait d'ailleurs que la situation sanitaire ait favorisé les Pacs : en 2020 ils ont été plus nombreux que les mariages civils (174.000). Une première.