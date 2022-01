Prolongement de la ligne 4 vers Bagneux : les prix de l'immobilier explosent

Il y a des villes où il fait bon investir en Île-de-France. C'est le cas de Montrouge et Bagneux, dans les Hauts-de-Seine (92), où l'inauguration de deux nouvelles stations de la ligne 4, le 13 janvier dernier, a fait bondir les prix de l'immobilier. Selon une étude, la hausse y a atteint 38 % par endroit.

Ces deux nouvelles stations – Barbara et Bagneux-Lucie Aubrac – se situent sur la commune de Bagneux (92), où les prix de l'immobilier ont grimpé de 19,2 % en cinq ans selon une récente étude de Meilleurs Agents.

De fait, si l'on regarde dans le détail, depuis le début des travaux en août 2015, les prix autour de deux stations ont respectivement augmenté de 32,6 % pour la première et 38,4 % pour la seconde, devenue le nouveau terminus de la ligne 4.

Certaines maisons autour de 10.000 € le m2

Des chiffres qui viennent confirmer l'attractivité de ces deux stations, puisque ces hausses sont bien plus importantes que celles constatées en moyenne sur les deux villes de Montrouge et Bagneux. En sept ans, les prix de l'immobilier ont en effet augmenté de 19,9 % en moyenne à Bagneux et de 26,2 % en moyenne à Montrouge sur la même période. Soit plus de dix points de moins qu'autour de la ligne 4.

Selon l'étude, il faut donc désormais compter pas moins de 8.084 euros le m2 (soit 565.880 euros pour un 70 m2) pour se loger près de la nouvelle station Barbara et 5.953 euros le m2 (soit 416.710 euros pour un 70 m2) près de la nouvelle station Bagneux-Lucie Aubrac. Et selon les experts du secteur, certaines maisons qui disposent d'un jardin se négocient jusqu'à 10.000 euros le m2. Des prix proches de ceux constatés à Paris.

«La ligne 4 a toujours été attractive et l’arrivée des deux nouvelles stations confirme l’engouement pour cet axe central du réseau de transport parisien», a ainsi relevé Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents, qui rappelle que «l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express devrait confirmer l’attractivité des communes au sud de Paris et renforcer la tendance sur les prix d’ici à 2025».

Un secteur qui va sûrement intéresser les investisseurs, alors que, pour rappel, la future ligne 15 sud du Grand Paris Express doit relier la station Pont de Sèvres, à Boulogne-Billancourt (92) à la station Noisy-Champs, à Noisy-le-Grand (93), le tout en desservant Issy-les-Moulineaux, Châtillon, Bagneux, Arcueil, Villejuif, Vitry, Créteil, Saint-Maur, Champigny et Bry, d'ici à son inauguration, prévue dans le courant de l'année 2025.