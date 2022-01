Salon de l’agriculture : quel protocole sanitaire ?

Face à une situation épidémique préoccupante, les organisateurs ont décidé de maintenir l'édition 2022 du Salon international de l'agriculture, qui se déroulera du 26 février au 6 mars prochain.

Cette 58e édition, synonyme de retrouvailles après l'annulation du Salon en 2021, devra se tenir avec des conditions sanitaires strictes.

Pass vaccinal obligatoire

«A date, les principaux axes en cours de travail sont les suivants : port du masque et pass vaccinal obligatoires, ventilation optimisée des pavillons, et organisation des conditions nécessaires à des consommations et dégustations selon la règlementation actuelle en vigueur», a déclaré le Ceneca, propriétaire du Salon, en collaboration avec le Comexposium, l'organisateur.

Un suivi très strict sera mis en place «avec des référents Covid par zone du Salon et une cellule sanitaire spécifique».

Un événement prisé

Le Salon de l'agriculture convie 650.000 personnes chaque année. En 2020, il n'en avait rassemblé que 483.000, en raison d'une fermeture anticipée liée à l'épidémie de Covid-19.

Cette grand-messe annuelle, prisée des enfants venant découvrir veaux, vaches et cochons, l'est aussi des hommes politiques, en particulier en cette année électorale et alors que la France, première bénéficiaire de la Politique agricole commune (PAC), vient de prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.