Pass vaccinal, masque en extérieur, télétravail... Ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

Les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 vont être levées petit à petit, a confirmé le Premier ministre Jean Castex en conférence de presse ce 20 janvier.

Le gouvernement a justifié cet allégement par la réduction du nombre de patients en réanimation. Selon Jean Castex, la vague de contaminations liée au variant Delta est en reflux partout en France. Celle liée à Omicron commence à marquer le pas dans certaines régions, en particulier en Ile-de-France.

«La vague de contaminations n'est pas terminée, mais la situation commence à évoluer de manière plus positive», a indiqué le chef du gouvernement.

24 janvier : entrée en vigueur du pass vaccinal

Le pass vaccinal entrera en vigueur dès le 24 janvier, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel attendue demain. Concrètement, toutes les personnes de plus de 16 ans auront l'obligation de présenter un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement au Covid-19 pour accéder aux bars, restaurants, théâtres, cinémas, TGV, etc. Un test négatif ne sera plus suffisant hormis pour les visites en hôpital ou en maison de retraite.

Jean Castex a précisé qu'un schéma vaccinal complet incluait une dose de rappel pour les personnes majeures, dans un délai de sept mois après leur deuxième dose. Ce délai sera ramené à quatre mois à partir du 15 février. La dose de rappel sera également accessible aux 12-17 ans, mais sans obligation, à partir du 24 janvier.

Les personnes ayant réalisé leur première dose auront également le droit à un pass vaccinal, en attendant de recevoir la deuxième et sous réserve d'un test négatif datant de moins de 24 heures. «Nos vaccins sont extrêmement protecteurs», a insisté le Premier ministre, dont l'objectif est de parvenir à 100% de personnes vaccinées (contre 93% d'adultes ayant reçu leur première dose actuellement). Il a indiqué qu'une personne complètement vaccinée avait 4 fois et demi moins de risques d'attraper le Covid-19, et 25 fois moins de risques d'être hospitalisé en réanimation à cause du Covid-19.

2 février : Fin des jauges et du télétravail obligatoire

Le 2 février, les jauges seront supprimées pour tous les établissements sportifs et culturels. Stades, salles de concert et cinémas pourront donc accueillir à nouveau le maximum de spectateurs.

Le télétravail, jusqu'ici imposé trois jours par semaine à toutes les entreprises pouvant le mettre en place, ne sera plus obligatoire. Il restera cependant fortement recommandé.

Enfin, le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur.

16 février : Réouverture des boîtes de nuit

Le 16 février marquera la réouverture des boîtes de nuit. La consommation dans les cinémas, transports et stades sera à nouveau autorisée.

Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourra reprendre.

Jean Castex a rappelé que tous les dispositifs de soutien économique aux secteurs les plus touchés (hôtellerie, restauration, etc.) seraient maintenus. Un allègement du protocole sanitaire à l'école pourra également être envisagé au retour des vacances de février. «Nous devons être confiants, tout en restant très vigilants», a-t-il conclu.