Covid-19 : le rétrécissement du pénis pourrait être un nouveau symptôme, selon des médecins

Un sujet qui turlupine certains. Chez les hommes, le coronavirus pourrait avoir des effets sur leur santé sexuelle. Il entraînerait chez certains malades des troubles érectiles, voire un rétrécissement de leur pénis.

Aux Etats-Unis, un homme de 30 ans a expliqué dans un podcast publié sur le site anglophone de Slate, qu'après avoir été touché par une forme sévère du covid, son pénis avait rétréci. Et ce d'au moins quatre centimètres.

«Ce serait lié aux dommages vasculaires provoqués par la maladie, et mes docteurs affirment que c'est probablement permanent» explique-t-il au micro de la journaliste, affirmant que cet événement a entamé sa confiance en lui.

Interrogé par Slate, Charles Wellivern, urologue et directeur du Men’s Health à l'Albany Medical College aux Etats-Unis indique que lorsque les hommes souffrent de dysfonction érectile, cela peut entraîner un rétrécissement. Car «le pénis ne s'étire pas pendant une certaine période, et il ne reçoit pas le sang nécessaire, ce qui peut entraîner des cicatrices et un raccourcissement du pénis», explique également l'urologue américaine Ashley G. Winter.

Des troubles érectiles attestés

Ce symptôme qui peut prêter à sourire est néanmoins pris au sérieux par les médecins qui se sont penchés sur le sujet des troubles érectiles à la suite d'une contamination au Covid-19.

Dans une étude parue en mars 2021 dans la revue Andrology, des chercheurs italiens ont suivi 100 hommes sexuellement actifs, et dont 75 avaient été infectés par le Covid-19. Chez les personnes infectées par le SARS COV-2, l'équipe médicale constate «une prévalence de la dysfonction érectile plus élevée chez les hommes touchés par le virus». Et ils suggèrent alors que la vaccination et les gestes barrières pouvaient «prévenir les dysfonctionnements sexuels».

D'ailleurs, des urologues britanniques avaient appelé les hommes à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner dans une vidéo largement diffusée sur Internet, car ces derniers avaient six fois plus de risques de développer des dysfonctionnements érectiles en étant infectés par le covid-19.