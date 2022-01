L'édito d'Agnès Verdier-Molinié : «Le déficit public moins élevé que prévu»

Dans son édito de ce vendredi 21 janvier, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP, revient sur le déficit public et l'inflation.

C’est autour 7% au lieu de 8,2%, cela ressemble un peu à l’avalanche des bonnes nouvelles, mais la surprise est largement surjouée.

Le gouvernement avait fait le choix de ne pas prendre en compte dans le budget rectificatif 2021 la totalité de la croissance évaluée depuis des mois autour de 6,7% ce qui a permis d’emprunter plus sur les marchés, de reporter des milliards d’euros non utilisés sur 2022 et d’afficher une baisse du déficit public.

Le déficit public est-il moins élevé que prévu ?

Officiellement oui mais à Bercy, ils savent depuis longtemps que le déficit public 2021 n’est pas à 8,2% du PIB et qu’on allait au-devant de bonnes nouvelles à cause de l’effet croissance sous-évaluée.

Par ailleurs, il est possible qu’on ait une révision de l’inflation 2021 et que le PIB soit plus haut que prévu avec une révision du déficit encore à la baisse en pourcentage du PIB.