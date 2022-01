«Les grands meetings 2022» : suivez en direct le rassemblement d’Éric Zemmour à Cannes

En déplacement depuis hier dans les Alpes-Maritimes, à Nice, Menton et Antibes, le candidat de Reconquête! à la présidentielle, Eric Zemmour, tient ce samedi un meeting au Palais des Victoires de Cannes. Un rassemblement qui officialisera également le ralliement de Gilbert Collard à sa liste, quittant ainsi le parti de Marine Le Pen.

L’ancien polémiste doit d’abord se rendre dans la matinée sur le marché provençal de Forville à Cannes pour échanger avec les passants, avant sa grande réunion publique qui doit commencer à 18h30, où il espère réunir plus de 4.000 personnes.

Lors de sa prise de parole, le candidat devrait revenir, selon les informations de l’Agence France-Presse, sur le «scandale des squats» dans la région, notamment sur celui de Théoule-sur-Mer en 2020, où l'occupation illégale d'une résidence secondaire de retraités lyonnais avait provoqué un vif émoi.

Durant ce meeting, Éric Zemmour va sans doute appuyer sur ses nouveaux soutiens, débauchés chez le Rassemblement national : l'eurodéputé Jérôme Rivière et l'ancien identitaire Damien Rieu.

Une défection du côté du principal parti d’extrême droite sur laquelle joue la formation politique d’Eric Zemmour, qui n’a pas hésité à écrire sur Twitter : «Selon vous, quelle sera la prochaine personnalité politique à rejoindre Éric Zemmour ? #UnionDesDroites2022»

Selon vous, quelle sera la prochaine personnalité politique à rejoindre Éric Zemmour ?#UnionDesDroites2022 — RECONQUÊTE ! (@Reconquete_Z) January 20, 2022

Demain, à 17h à Cannes, venez rejoindre l'union des droites !





Inscrivez-vous : https://t.co/6OJgqKwyOf pic.twitter.com/6VbyVLZX5t — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 21, 2022

Un moyen pour le candidat de raviver sa campagne, ternie par sa condamnation lundi pour provocation à la haine raciale, ses déclarations polémiques sur «l’inclusion» des enfants handicapés à l’école, et par ses difficultés à remonter dans les sondages d’intentions de vote.

Classé 4e au 1er tour, selon un sondage

Selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, le chef de file de Reconquête! se situe en quatrième position au premier tour, avec 14% des voix, derrière Valérie Pécresse et Marine Le Pen (18% chacune) et Emmanuel Macron à 24%.

Malgré ces événements, le candidat garde confiance et s’est félicité, dans un entretien à Nice-Matin, de se s’approcher du nombre de parrainages nécessaires pour pouvoir participer à l’élection : «Je suis raisonnablement optimiste sur les parrainages, j’étais inquiet il y a quinze jours, mais depuis mes appels devant les médias, et l’arrivée de mon ami Guillaume Peltier, cela va mieux. (…) Encore ce matin, un maire m’a appelé pour me donner un parrainage, j’approche des 400 mais je reste très prudent, vous savez que ce ne sont que des promesses», a-t-il tempéré.