Lutte contre la drogue : des résultats «historiques» en 2021, selon Gérald Darmanin

Le ministre de l’Intérieur s’est livré a une séance d’autosatisfaction ce dimanche, à propos des résultats obtenus en 2021 contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin les a qualifiés d’«historiques».

«On n'a jamais réalisé autant de saisies : 96 tonnes de cannabis ; 23 tonnes de cocaïne ; 1,2 tonne d’héroïne», a-t-il affirmé au JDD, pointant la réussite de la création de l'Office antistupéfiants (Ofast) en février 2020, fer de lance de la lutte contre les stupéfiants, sa priorité numéro un.

Il a également appuyé sur le fait que «le nombre de trafiquants mis en cause a augmenté de 21%, celui des usagés interpellés de 37%». Concernant les saisies d'avoirs criminels des dealers, elles ont «augmenté de 24%».

Gérald Darmanin a par ailleurs indiqué que «15% de points de deal (ont été) démantelés en 2021. C’est-à-dire que l'on a 625 de points de deal en moins par rapport aux 3.900 que l'on avait identifiés».

Des résultats au bon moment

Dans une période très importante de campagne présidentielle, et alors qu’Emmanuel Macron et son gouvernement sont régulièrement pointés du doigt pour leur manque d’action contre la délinquance et l’insécurité, le ministre a insisté sur le fait que «les résultats sont historiques».

En 2020, il avait fait état de «96 tonnes de cannabis saisies, dont 15 tonnes rien que pour le mois de novembre 2020, 13 tonnes de cocaïne, 1,1 tonne d'héroïne et 1,2 million de comprimés d'ecstasy». S'agissant des 3.900 points de deal recensés, il avait affirmé que 450 avaient été démantelés en 2020.