Primaire populaire : dernières heures pour s’inscrire avant le vote

Les électeurs qui souhaitent participer à la controversée Primaire populaire ont jusqu’à minuit, ce dimanche 23 janvier 2022, pour s’inscrire afin de départager les candidats de la gauche pour la présidentielle de 2022.

Il ne reste donc plus que quelques heures à ceux qui le souhaitent pour s’inscrire à cette initiative. Ce midi, les organisateurs comptaient plus de 400.000 inscrits. Un nombre supérieur à ceux des participants des primaires des Républicains (140.000 inscrits) et des Ecologistes (122.000 inscrits).

Le scrutin de cette primaire populaire des gauches aura lieu du jeudi 27 au dimanche 30 janvier 2022. Le vote devra départager sept candidats représentant les gauches et l’écologie. Le candidat du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel n’a cependant pas était choisi par les organisateurs et ne participera pas à la primaire populaire.

Une primaire populaire controversée

La primaire populaire, adoubée en décembre 2021 par la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, n’est plus soutenue par cette dernière qui, à l’instar de Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) et Yannick Jadot (Europe Ecologie Les Verts), refuse de reconnaître les résultats de cette initiative à laquelle ils participent contre leur volonté.

Ainsi, seuls quatre candidats présentés au vote acceptent de se plier aux résultats. La nouvellement candidate Christiane Taubira, qui rassemble 5% des intentions de votes, une semaine seulement après l’annonce de sa candidature, ainsi que trois autres candidats de plus petite envergure, le député européen Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie.

Les organisateurs assument les pressions

Si les trois principaux candidats de la gauche refusent d’entériner le futur résultat de cette primaire populaire, les appels à le faire se sont multipliés ces derniers jours. Une tribune signée par une centaine de personnalités du monde de la culture, parmi lesquelles l’actrice Juliette Binoche, appelait jeudi l’ensemble des partis de gauche à participer à la primaire.

De leur côté, les organisateurs de la primaire populaire ont expliqué, dans une tribune publiée dans L’Obs, qu’ils assumaient les pressions faites sur les candidats de la gauche. «Oui, on souhaite la victoire de l’écologie et de la justice sociale. Oui, on souhaite votre victoire», écrivent-ils. S’adressant aux candidats qui s’opposent à la primaire, ils expliquent : «Ce n’est pas par plaisir qu’on en arrive à devoir vous mettre la pression. Soyons honnêtes : si nous ne l’avions pas fait, est-ce que vous auriez ne serait-ce qu’un instant porté de l’attention à notre appel ?»