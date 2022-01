Covid-19 : un vaccin par spray nasal développé en France, sa date de mise sur le marché connue

Pointée du doigt pour son incapacité à avoir mis au point rapidement un vaccin contre le Covid-19, la recherche publique française va-t-elle pouvoir compter sur un spray nasal pour se rattraper ? L’équipe Biomap a présenté la semaine dernière son projet, qui pourrait notamment être utilisé pour les enfants.

Les scientifiques de l’équipe mixte de recherche en Infectiologie et Santé publique INRAE-Université de Tours sont parvenus à prouver que ce «candidat vaccin» était immunogène, après des tests in vitro puis sur des animaux. Ils ont également montré qu’il empêchait la transmission du virus et protégeait de ses formes graves.

Le produit contient la protéine Spike mais aussi des protéines stables, qui lui permettent d’être universel, donc peu sensible aux variants, décrit Les Echos. Ses nanoparticules lui permettent de s’accrocher à la muqueuse du nez.

Une longue période de tests

Désormais, le relais est passé à la start up LoValTech, qui doit développer ce vaccin nasal. Sa directrice, qui est aussi celle de Biomap, a indiqué qu’il faut notamment tester l’efficacité du remède contre le variant Omicron (il fonctionne contre Delta).

LovalTech, qui travaille sur la vaccination #COVID19 par voie nasale, s'installe à @mametours !





Elle a pour objectif de poursuivre le développement de ce vaccin 100% , issu de la recherche menée par @UnivTours et @INRAE_France @INRAE_VDL



Trente-cinq millions d’euros sont à récolter, afin de lancer les phases I et II des tests. Puis, il faudra trouver une partenaire pharmaceutique pour la phase III, à grande échelle. Ces derniers pourraient se dérouler à l’automne prochain.

Selon les prévisions, le vaccin par spray nasal français serait mis sur le marché à la fin de l’année 2023 ou au début de 2024.