Machines à sous clandestines : les malfaiteurs gagnaient 40.000 euros par mois

Quatre individus ont été arrêtés par la BRB, Brigade de répression du banditisme le 18 janvier. Ils sont suspectés d'avoir placé des machines à sous non déclarées dans différents bars de région parisienne et de s'être partagé les sommes misées par les clients avec les gérants de ces établissements. En garde à vue, ils ont reconnu les faits.

Les jeux de Poker, de roulette russe tournaient à plein régime, mais en dehors de tout cadre légal, dans une trentaine de bars d'Ile-de-France, tous départements confondus. Les quatre suspects, parmi lesquels figurent trois membres de la même famille, des Français d'origine portugaise, sont soupçonnés d'avoir fait le tour des établissements pour mettre à disposition des gérants des machines à sous non déclarées.

Dans ces rades où les patrons se laissaient emporter par la perspective d'argent facile, les gains se payaient en espèces et les mises atterrissaient tout droit dans les poches des gérants et des fournisseurs véreux de ces machines.

De quoi se partager chaque mois jusqu'à 40.000 euros, selon une source proche de l'enquête. Les quatre suspects faisant leurs tournées de collecte tous les quinze jours. Certaines machines permettaient aussi de jouer directement en ligne, via des serveurs hébergés aux Etats-Unis, en Europe de l'Est et en Australie.

Âgés de 27 à 51 ans, les suspects ont été interpellés mardi dernier par les enquêteurs de la BRB, Brigade de répression du banditisme, au terme d'un peu plus d'un an d'investigations qui les ont menés jusqu'au Luxembourg où deux bars étaient aussi concernés et où résidait la femme d'un des individus.

Au total, les enquêteurs attribuent au quatuor 37 faits. Ils ont saisi en perquisition une vingtaine de machines à sous et près de 10 000 euros. Les suspects ont été mis en examen le 20 janvier.