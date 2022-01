Nord : le département distribue près de deux millions de masques FFP2

Plus onéreux et plus difficiles à trouver que leurs homologues chirurgicaux, les masques FFP2 sont souvent présentés comme plus protecteurs. Alors que la contagiosité d'Omicron a fait s'envoler le nombre de contaminations au Covid-19 en France, le conseil départemental du Nord a décidé de distribuer près de deux millions de ces masques filtrants à ses habitants.

Plus précisément, il est question d'un stock d'1,7 million de masques FFP2, resté inutilisé depuis 2020. Ce lundi 24 janvier, le président du conseil départemental du Nord, Christian Poiret, a pris la décision d'en faire profiter ses administrés, «afin de contribuer à l'endiguement du variant Omicron du Covid-19».

D'après les informations du ministère de la Santé, les masques FFP2 protègent le porteur des risques d'inhalation d'agents infectieux transmissibles par voie aérienne mais aussi par gouttelettes. Ils sont équipés d'un dispositif de filtration, ce qui les distinguent des masques chirurgicaux, plutôt destinés à prévenir la contamination de l'entourage. Ces derniers évitent la projection de la salive ou des sécrétions des voies aériennes supérieures du porteur.

Puisque le Nord compte plus de 2,5 millions d'habitants, tout le monde ne pourra pas profiter de la distribution organisée par le conseil départemental. Aussi, l'institution a prévu une répartition précise, en ciblant certains publics.

Ainsi, «sous deux semaines et avant les vacances scolaires», les conseillers départementaux seront chargés d'attribuer 82.000 protections aux «structures les plus exposées» dans leurs cantons. En parallèle, 331.000 FFP2 seront alloués aux collèges, soit plus de 1.000 par établissement, et les assistants familiaux, au nombre de 2.500 dans le Nord, auront droit à 100 masques chacun.

Enfin, la plus grande partie du stock, c'est à dire plus d'un million de masques, sera répartie entre les 648 communes du département. Ces collectivités se verront attribuer 1.600 FFP2 chacune et décideront elles-mêmes de «l'usage qui semblera le plus approprié pour protéger la population».