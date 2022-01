Iran : le Français Benjamin Brière condamné à 8 ans de prison pour «espionnage»

Benjamin Brière, un Français détenu en Iran depuis mai 2020, a été condamné ce mardi 25 janvier à huit ans de prison pour «espionnage». Son avocat a dénoncé «une mascarade de procès».

Le Français a également été condamné à une autre peine de huit mois pour «propagande» contre le régime iranien.

En mai 2021, la soeur de Benjamin Brière avait écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron, appelant le président français à tout faire pour obtenir la libération de ce trentenaire, emprisonné selon elle «sans fondement» et devenu un «instrument de négociations qui le dépassent».

Selon Me Dehghan, son avocat, le Français faisait l'objet de deux autres accusations qui n'ont pas été finalement retenues à l'issue de l'instruction : «corruption sur Terre», l'un des chefs d'accusation les plus graves du code pénal iranien, passible de la peine de mort, et consommation d'alcool, passible d'une peine de flagellation.

Benjamin Brière, né en 1985, est accusé d'espionnage pour «des photographies de zones interdites» prises avec un drone dans un parc naturel en Iran. Selon sa soeur, il a été arrêté alors qu'il traversait la République islamique d'Iran en touriste, à l'occasion d'un long voyage en van aménagé entamé en 2018.

En décembre dernier, sa famille avait annoncé qu'il avait décidé d'entamer une grève de la faim pour dénoncer les conditions de sa détention.