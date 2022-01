Ces 11 villes où les transports en commun sont les plus dangereux

Le Figaro a dévoilé la liste des 11 villes où les transports en commun sont les plus dangereux. Un triste palmarès qui a distingué les communes où le nombre de vols et d’agressions dans les bus, trams et métros par habitants était le plus élevé.

La violence dans les transports publics n’est pas un fait nouveau.

Alors qu’un chauffeur de bus de la RATP a été violemment agressé par un automobiliste, le 20 janvier dernier à Paris, le Figaro a dressé un bilan de la situation suivant un classement par villes.

Paris

Sans surprise, Paris arrive en première position. Et les moyens engagés par la RATP (1.000 agents de sécurité présents sur le réseau, des sociétés de sécurité privées ou encore 51.000 caméras de surveillance) ne suffisent visiblement pas à enrayer la délinquance.

Résultat : en 2020, 55.000 personnes ont été victimes de violences et de vols dans les transports en commun parisiens, soit 2.5% des usagers.

Saint-Denis

Au quasi-coude-à-coude, une autre commune francilienne. Saint-Denis est classée en deuxième position avec 2.218 personnes agressées en 2020 (1.9% des usagers).

Le journal évoque par ailleurs la redoutée ligne 13, qui assure le lien avec Paris et, qui trop souvent, est le théâtre d’un oubli des règles du vivre-ensemble.

Lyon

Lyon et ses 6.533 vols et agressions recensés en 2020 occupent la troisième place de ce classement peu reluisant. Sur 1.000 personnes, plus de douze ont déjà vécu ce type de situations dans la métropole lyonnaise.

Si, comme pour les autres villes du classement, le chiffre est en baisse par rapport à 2019 – Covid et confinements oblige – il reste préoccupant.

Montpellier

A Montpellier, en quatrième position, près de 2.300 agressions ont été recensées en 2020.

Grenoble

En cinquième position, Grenoble a comptabilisé en 2020 1.200 faits de violence. 74% des délinquants des transports publics sont par ailleurs, en France, âgés de 13 à 29 ans. Et 63% d’entre eux sont de nationalité française.

Bordeaux

La ville qui rivalise traditionnellement avec Toulouse la devance… en termes d’insécurité.

Dans les transports en commun, Bordeaux a compté 1.780 agressions en 2020.

Nantes

Vols avec et sans violences, outrages à agents, harcèlement sexuel… A Nantes, 1.547 cas ont été recensés, soit 5 habitants sur 1.000.

Lille

Lille a été le théâtre de 1.099 faits de violence en 2020. Selon Lille Actu, les femmes seraient majoritairement victimes de vols sans violence et les hommes, de coups et blessures.

Toulouse

Quelque 2.248 agressions ont été recensées dans la ville rose, soit 32% de moins qu’en 2019 ; mais un chiffre qui alerte tout de même, et fait de Toulouse la 9e ville de ce classement.

Nice

Nice arrive avant-dernière sur le podium avec 1.529 agressions et vols en 2020, soit 4,49 habitants sur 1.000.

Marseille

Dernière du palmarès dressé par le Figaro, Marseille. La ville a recensé 3.035 agressions. Un nombre élevé mais moins que les autres villes du classement, à l’échelle du nombre d’habitants.

Les chiffres du Figaro proviennent du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI).

Les faits recensés dans ce classement ont été suivis d’un dépôt de plainte, d’un signalement, d’un témoignage, d’un flagrant délit ou encore d’une dénonciation.