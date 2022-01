Primaire populaire : comment fonctionne le jugement majoritaire

Le vote de la primaire populaire a débuté hier, à 10h, et se poursuit jusqu’à dimanche, 17h. Les organisateurs ont fait le choix d’un mode de scrutin innovant, le jugement majoritaire.

Le jugement majoritaire n’est pour le moment utilisé dans aucune élection officielle. Il a été inventé en 2002, par deux mathématiciens français Michel Balinski et Rida Laraki. Les organisateurs de la primaire estiment que ce choix permet de «participer à des évolutions de notre démocratie, pour notamment éviter d’avoir à ‘voter pour le moins mauvais’, ‘voter contre’ ou encore ‘voter utile’.»

Sans grande surprise ce mode de scrutin repose sur les mathématiques, et plus particulièrement sur le calcul d’une médiane. Dans le vote par jugement majoritaire, l’électeur n’est pas appelé à voter pour un seul et unique candidat, il doit attribuer à chacun une note sur une grille prédéfinie.

Pour cette primaire populaire, les électeurs devront répondre à la question «Pour faire gagner l’écologie et la justice sociale à l’élection présidentielle, j’estime que chacune de ces personnalités serait… : ‘Très bien’, ‘Bien’, ‘Assez bien’, ‘Passable’, ‘Insuffisant(e)’». Les différentes mentions devant être réparties parmi les sept candidats.

Le jugement majoritaire, un scrutin mathématique

Le vainqueur du scrutin est celui qui obtient le meilleur profil de mérite, c’est-à-dire qui obtient la meilleure mention majoritaire au niveau de la médiane. Pour mieux comprendre, prenons l’exemple d’une élection mettant en concurrence 5 candidats. Ces derniers devront être notés selon les mêmes critères que la primaire populaire.

Dans cet exemple, un vainqueur se profile plus fortement que les autres. Le candidat numéro 5 a le meilleur profil de mérite, à l’inverse le candidat numéro 3 est celui qui jouit de la moins bonne opinion, puisque la médiane se situe au niveau du passable.

Ce système de vote permet donc de mettre en avant un candidat apprécié mais également de montrer sa désapprobation envers un autre candidat. Cela permet également pour celui qui se présente de voir comment il est perçu par les électeurs.

La primaire populaire doit permettre de départager sept candidats ayant le potentiel de représenter la gauche à la présidentielle de 2022. Cependant, parmi eux, trois candidats majeurs, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo, y participent malgré eux et ont annoncé qu’ils ne se plieraient pas au résultat.