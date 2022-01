DIRECT - Covid-19 : Le délai d'expiration après une infection va passer de 6 à 4 mois à partir du 15 février

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a dévoilé jeudi 20 janvier le calendrier de l'allègement des mesures de restrictions. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

10h50

Cinq membres de la délégation canadienne, parmi ceux arrivés à Pékin pour les Jeux olympiques d'hiver (4-20 février), ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé vendredi le Comité olympique canadien (COC).

"Actuellement, cinq des 246 membres de la délégation d'équipe Canada à (Pékin) sont assujettis aux protocoles de la COVID-19", a indiqué le COC dans un communiqué, sans préciser s'il s'agit de sportifs, d'entraîneurs et d'encadrants.

"Nous suivons les règles des documents +Playbooks de Beijing 2022+. Un des éléments de notre stratégie était d'arriver tôt pour laisser le temps de subir un test de confirmation et, au besoin, au processus du Panel d'experts médicaux de se déployer", précise le COC.

09H20

La direction générale de la santé (DGS) annonce que le certificat de rétablissement obtenu après un test positif ne permettra de conserver son pass vaccinal que pendant les quatre mois suivant la deuxième dose, contre six mois actuellement. La nouvelle règle sera appliquée le 15 février prochain.

Ce message est un appel à la mobilisation pour la vaccination.



Protégez-vous. pic.twitter.com/SiBPPhD6An — Olivier Véran (@olivierveran) January 28, 2022

09h08

Le pass vaccinal sera étendu à la Polynésie française à partir du 8 février pour toutes les personnes de 16 ans et plus, selon un arrêté du Haut-commissaire de la République paru au Journal Officiel dans cette collectivité ultra-marine.

Ce pass vaccinal viendra remplacer le pass sanitaire exigé pour les déplacements entre Tahiti et les autres archipels polynésiens, les concerts et discothèques, les expositions et foires accueillant plus de 50 exposants, les fêtes foraines de plus de 30 stands, ou encore la plupart des activités et évènements culturels, artistiques, dansants et festifs.