La permanence de la députée LREM Isabelle Rauch vandalisée

Ce samedi 29 janvier, la permanence de la députée LREM de Moselle Isabelle Rauch, basée à Thionville, a été vandalisée.

Une pierre aurait été lancée sur la vitrine de la permanence.

Sur ses réseaux sociaux, l'élue a déploré «un acte inacceptable, d'une symbolique forte».

Ma permanence a été vandalisée. C'est un acte inacceptable, mais d'une symbolique forte. Le symbole d'un dialogue rompu, d'une attaque contre la démocratie et l'idéal de la République qui m'est cher, ainsi qu'à la majorité de nos concitoyens et concitoyennes. pic.twitter.com/HrhsyFlvaC

Si elle fait régulièrement l'objet d'insultes sur les réseaux sociaux par des antivax, c'est la première fois que les bureaux d'Isabelle Rauch sont dégradés.

Alors que la police de Thionville, en charge de l'enquête, serait en train d'analyser les images de vidéosurveillance, la députée de la majorité a annoncé son intention de porter plainte.

Malgré tout, Isabelle Rauch a tenu à rappeler que les portes de sa permanence resteraient ouvertes.

Malgré cela, ma permanence restera ouverte à tous et à toutes, comme elle l'a toujours été. Je rappelle qu'il suffit de venir sur place ou de téléphoner pour obtenir un rendez-vous. Mon équipe et moi-même restons joignables et mobilisés.

— Isabelle Rauch (@IsabelleRauch) January 29, 2022