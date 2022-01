Présidentielle 2022 : Jour J pour la primaire populaire qui livre son verdict

Entamé jeudi, le vote de la Primaire populaire, scrutin d'initiative citoyenne lancé il y a plus d'un an visant à désigner un candidat «capable de faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle» doit livrer son verdict ce dimanche 30 janvier.

Un résultat à l'heure du thé. Car c'est en effet cet après-midi, à 17h précises, lors d'une conférence de presse, que les votants sauront qui des sept candidats en lice (volontaires ou non) sera désigné.

Au total, quelque 467.000 personnes se sont inscrites. Hier soir, le JDD précisait toutefois qu'a 10h du matin samedi, un peu moins de la moitié, environ 215.000, avaient participé au scrutin.

Il s’agit, pour rappel, d’un scrutin par jugement majoritaire à un seul tour. Avec une particularité toutefois. Dans le détail, les militants n'ont en effet pas eu à choisir un candidat.

Concrètement, ils ont eu à se prononcer sur chacun d’entre eux en leur attribuant des mentions. Par exemple, à la question : «Pour faire gagner l’écologie et la justice sociale, ces candidats sont ?» Les réponses étaient à choisir parmi les mentions : «Très bien», «Bien», «Assez bien», «Passable», ou «Insuffisant».

L'ex-garde des Sceaux de François Hollande, Christiane Taubira, fait figure de grande favorite de ce vote auquel elle a promis de se plier.

Ses trois principaux concurrents, l'Insoumis en chef Jean-Luc Mélenchon, l'écologiste Yannick Jadot - qui tenait meeting hier à Lyon - et la socialiste Anne Hidalgo ont, eux, réclamé, en vain, que leurs noms soient retirés.

A ces noms s'ajoutent ceux, moins connus du grand public, de la militante écologiste Anna Agueb-Porterie, de la militante associative Charlotte Marchandise et du député européen Pierre Larrouturou.

Un vote très suivi

D'une manière générale, le résultat de ce vote ne sera pas seulement suivi à gauche, mais par l'ensemble de la classe politique.

L'issue semble en effet autant imprévisible que ses conséquences. Dans une gauche plus que jamais fracturée, où aucun candidat ne dépasse, selon un dernier sondage OpinionWay pour CNEWS paru jeudi, les 9% d'intentions de vote, le résultat va-t-il favoriser une union ou entraîner davantage de division ?

L'adage populaire veut que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, autrement dit on connaît les conséquences de ses actions ou de celles des autres au moment où on peut en tirer un bilan.

Reste qu'au regard de ces guerres fratricides de gauche et à en croire les différents sondages et enquêtes d'opinion, c'est plutôt la droite, et surtout La République en marche d'Emmanuel Macron qui, en avril prochain, pourrait bien empocher la mise.