Victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire : les réactions des politiques

Après sa victoire à la primaire populaire ce dimanche, Christiane Taubira a plaidé pour une gauche «unie et debout». Son élection fait réagir, notamment à gauche, laissant l'idée d'une union difficile à envisager.

«Merci pour votre confiance», a scandé la vainqueur de la primaire dans son QG de campagne, devant ses militants. «Nous voulons une gauche unie, nous voulons une gauche debout, nous avons une belle route devant nous, je suis fière, je mesure le poids de cette confiance, nous n'avons pas le droit d'abandonner». Elle a également annoncé qu'elle souhaitait s'entretenir avec les autres candidats de gauche à l'élection présidentielle, notamment Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel pour tenter de créer une union.

Je prendrai l’initiative d’appeler les autres candidats de gauche. Cette union, nous la construisons ensemble, nous la voulons et nous nous faisons une promesse, d’offrir aux Françaises et aux Francais des raisons de croire à nouveau, d’espérer à nouveau. pic.twitter.com/JxjnUPaAaP — Christiane Taubira (@ChTaubira) January 30, 2022

Pierre Larrouturou, arrivé en 4ème position du scrutin, a félicité Christiane Taubira et affirmé : «Il nous reste quelques semaines pour rassembler et faire gagner le climat, la justice sociale et la démocratie en 2022.» Favorable au déroulement de cette primaire populaire, il s’était engagé à soutenir le vainqueur.

Indifférence des autres candidats à la présidentielle

Un enthousiasme qui n’est pas forcément partagé par ses collègues de gauche. Invité au 20H de TF1, Yannick Jadot a brièvement répondu à la victoire de Christiane Taubira. «C’est une candidature de plus, je crois que c’était exactement l’inverse de ce que voulait la primaire populaire. J’espère que maintenant on va pouvoir faire campagne», a-t-il simplement déclaré.

Pas plus de réaction du côté de Jean-Luc Mélenchon. Invité de l’émission C dans l’air sur France 5, le candidat de la France insoumise a déclaré : «Je ne suis pas concerné. J’ai été inscrit d’office à une élection à laquelle je ne voulais pas participer. J’en ai un peu marre des appels téléphoniques où on me prend pour une bille, ça finit par m’indisposer», rejetant fermement l’idée d’un ralliement à Christiane Taubira.

Sandrine Rousseau, candidate malheureuse à la primaire écologiste et présidente du conseil politique de Yannick Jadot, a exprimé son désarroi face au résultat de cette primaire. «Donc … la situation à gauche se complique. #Fatigue», a-t-elle tweeté quelques minutes après l’annonce des résultats. Sur les réseaux sociaux, elle a aussi proposé, non sans ironie, que François Hollande rejoigne la course à la présidentielle, ce dernier ayant entretenu un doute sur sa potentielle candidature.

Donc … la situation à gauche se complique. #Fatigue — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) January 30, 2022

Avec la primaire populaire et l’ajout de la candidature Taubira, la “gauche” libérale s’enlise un peu plus. Le problème pour nous reste la construction nécessaire d’une “gauche” militante radicale, anticapitaliste, pour la reconstruction du mouvement social et changer la société. — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) January 30, 2022

Philippe Poutou, candidat du Nouveau Parti anticapitaliste, a estimé qu’avec cette élection, «la "gauche" libérale s’enlise un peu plus.»

À droite, l’élection de l’ancienne Garde des Sceaux suscite parfois la moquerie. Florian Philippot, chef de file des Patriotes a tweeté : «Le machin organisé par Taubira pour sacrer Taubira a sacré Taubira. Bien, tout le monde s’en contre-fiche.» Le candidat à l’élection présidentielle souligne ainsi le fait que Christiane Taubira était la seule candidate de poids à avoir accepté de participer à la primaire populaire.