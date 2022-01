Cambriolages : voici les 5 départements les plus à risque

Le ministère de l'Intérieur a publié le 27 janvier les chiffres de l'insécurité et de la délinquance en France en 2020. L'occasion de voir quels départements sont les sujets aux cambriolages.

Les chiffres du ministère montrent également une disparité selon les différents territoires du pays, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer. En effet, pour la France entière, les autorités ont relevé l'an dernier 5,2 cambriolages pour 1.000 logements. Mais ce taux varie du simple au triple selon les départements.

Les Corses moins ciblés

Les mieux lotis concernant les cambriolages sont ainsi les habitants de Haute-Corse (1,2 pour 1.000 logements), suivis de près par ceux du Cantal (1,4).

A l'inverse, voici les 5 départements les plus à risque :

Gironde

Avec 7.666 faits constatés en 2021, le département de la Gironde compte un taux de cambriolages de 8,8 pour 1.000 logements. Ce qui en fait le cinquième plus à risque. Les habitants de la région peuvent toutefois se rassurer en voyant que les chiffres sont à la baisse sur un an : -10,9 %.

Rhône

Comme en Gironde, on compte 8,8 cambriolages pour 1.000 logements dans le Rhône. Plus précisément, 8.182 faits ont été recensés en 2021, soit une hausse de 7% par rapport à 2020.

Seine-Saint-Denis

La Seine-Saint-Denis a été le théâtre de 8,9 cambriolages pour 1.000 logements en 2021 (6.016 faits constatés). Un taux qui en fait le troisième département le plus à risque, et le seul de la région Ile-de-France dans le top 5. Les chiffres ont toutefois connu une légère baisse sur un an (-1,8%).

Bouches-du-Rhône

Les cambriolages, notamment ceux visant les footballeurs de l'Olympique de Marseille, font souvent la une de l'actualité dans les Bouches-du-Rhône. Et pour cause : le département est le deuxième plus à risque de France concernant ce délit, avec 11,3 faits pour 1.000 logements (11.704 faits). Et on ne peut pas dire que les choses s'arrangent puisqu'une hausse de 15,3% a été constatée entre 2020 et 2021.

Guyane

Le département français dans lequel les habitants subissent le plus de cambriolage est la Guyane. En 2021, 1.112 faits ont en effet été constatés, soit un taux de 12,1 pour 1.000 logements. Et la dynamique est loin d'être positive puisque les chiffres ont connu une hausse de 28,9% en un an.