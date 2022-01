Covid-19 : des ados fabriquent des faux tests positifs avec du Coca, du citron ou du Ketchup

Tous les moyens sont bons pour éviter d'aller en cours. En utilisant des produits particulièrement acides, des jeunes adolescents ont réussi à obtenir des résultats positifs sur leurs autotests. Une pratique de plus en plus répandue qui permet aux ados de sécher les cours à leur guise.

Et cette nouvelle tendance se retrouve sur les réseaux sociaux. Avec le #Fakecovidtest, dont on peut observer l'émergence massive sur Tik Tok ces dernières semaines, des adolescents se filment en train de plonger leur autotest dans du Coca, du citron, du kiwi, ou encore du jus d'orange, afin d'en fausser les résultats. «Sur Tik Tok, on voit même passer des gens qui essaient avec de la compote ou du parfum» explique Manon, une collégienne interrogée par France Inter.

une explication scientifique

Ces vidéos devenues virales, dont certaines ont été vues plusieurs millions de fois, montrent un phénomène venu du Royaume-Uni qui s'explique de manière scientifique. En effet : «L'acidité peut avoir un lien» précise Lionel Barrand, président du syndicat des biologistes médicaux. «Normalement on est pas censé faire ça, mais ça peut au moins servir à alerter le consommateur que ces tests sont sensibles. On a des procédures extrêmement strictes et quand on sort de ces procédures, on peut avoir des surprises. Donc il faut bien lire la notice».

Si cette pratique est prise à la dérision par les jeunes adolescents, elle fait néanmoins le jeu des antivax, qui en déduisent parfois que les tests sont truqués ou bien inutiles.