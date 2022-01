DIRECT - Coronavirus : le «sous-variant» d'Omicron, BA.2, est plus contagieux que l'original

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a dévoilé jeudi 20 janvier le calendrier de l'allègement des mesures de restrictions. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

La hausse du nombre de personnes hospitalisées et admises en réanimation en raison du Covid-19 s'est poursuivie lundi, selon les autorités sanitaires.

Quelque 32.374 patients sont actuellement à l'hôpital avec un diagnostic Covid (contre 29.748 il y a sept jours et 31.536 dimanche). Les services de soins critiques accueillaient pour leur part 3.700 patients, un peu plus que la veille (3.641 patients), mais moins que lundi dernier (3.776). Le nombre de nouveaux cas s'établissait à 82.657: il est toujours moins élevé le lundi en raison du week-end.

Le "sous-variant" d'Omicron, BA.2, est plus contagieux que l'original BA.1, d'après une étude danoise publiée lundi. "L'étude montre que si une personne de votre foyer est infectée par le BA.2, il y a un risque global de 39% qu'un autre membre du foyer soit infecté au cours de la première semaine. En revanche, si la personne est infectée par le BA.1, le risque est de 29%", a indiqué l'Autorité danoise de contrôle des maladies infectieuses (SSI) dans un communiqué.

La règle européenne fixant à 9 mois la durée de validité du certificat vaccinal contre le Covid-19, en l'absence de dose de rappel, pour les voyages au sein de l'UE, entrera en vigueur mardi 1er février, a rappelé lundi la Commission européenne.

Le vaccin contre le Covid-19 de Moderna, qui ne bénéficiait jusqu'ici que d'une autorisation d'utilisation en urgence aux Etats-Unis, est désormais entièrement autorisé dans le pays à partir de 18 ans, ont annoncé lundi les autorités sanitaires.

Le Premier ministre canadien annonce être positif au Covid-19.

Ce matin, j’ai eu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Je me sens bien, et je vais continuer de travailler à distance cette semaine, conformément aux consignes de la santé publique. S’il vous plaît, allez vous faire vacciner et recevoir la dose de rappel.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022