Covid-19 : un bébé de 15 mois recalé d'un centre de dépistage, faute de masque

Alors qu'il accompagnait sa petite fille, cas contact, pour se faire dépister, Sébastien Cournée s'est vu refuser l'accès au centre, parce que son bébé de 15 mois ne portait pas de masque. Une incompréhension pour ce père de famille qui dénonce un manque de bon sens.

Comme de nombreux enfants, sa petite fille a été cas contact d'un autre enfant contaminé par le Covid-19, au sein de leur crèche commune, à Saint-Jacques, dans la banlieue rennaise. Alerté par le personnel éducatif, son père a d'abord réalisé un autotest dont le résultat s'est révélé négatif. Mais conformément au nouveau protocole sanitaire imposé dans les écoles, cela n'est pas suffisant. Le père et sa fille se sont donc mis en quête d'un centre de dépistage pour réaliser un test antigénique.

«Il fallait un test réalisé par un soignant. Je suis donc allé avec Élise, assise sur son petit siège à l'avant de mon vélo, au centre de dépistage Malifeu à Villejean, qui a remplacé le centre du Triangle. Je pensais qu'ils avaient un accueil dédié aux enfants. Une fois sur place grosse déconvenue : la personne de l'accueil m'a dit qu'il fallait qu'Élise soit masquée. J'ai donc essayé de lui mettre le masque pendant un quart d'heure, mais pas moyen, elle l'arrachait systématiquement», a raconté le père de famille à Ouest-France.

Une matinée de travail de perdue

Face à ce refus, Sébastien Cournée s'est empressé de faire le tour des pharmacies de la ville, sans succès, avant finalement de trouver un laboratoire disposé à tester sa fille, non sans une certaine amertume. «Heureusement, elle n’a pas fait de crise et a plutôt apprécié la balade et un peu moins le test bien sûr. Mais cela m’a pris la matinée au lieu d’être au boulot ! C’est étonnant, jusqu’à présent on n’a jamais demandé de mettre le masque à un tout-petit», expliquait-t-il.

Interrogé sur sa politique, le centre de dépistage s'est défendu en invoquant le nouveau protocole sanitaire imposé par la ville de Rennes avec le soutien de l'Agence régionale de santé depuis le 26 janvier : «Le protocole sanitaire prévoit le port du masque au moment d’accéder au centre de dépistage, afin de protéger du virus les professionnels qui y accueillent les patients et les autres personnes qui viennent réaliser un test. Pour les enfants, et notamment les plus petits, il y a évidemment une tolérance. Il est demandé que leur bouche soit couverte avec une écharpe, une couverture, ou tout autre tissu au moment d’accéder au centre, afin de limiter les risques de transmission du virus».