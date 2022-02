Météo : le département de l'Aude placé en vigilance orange aux vents violents

Météo-France a placé le département de l'Aude en vigilance orange, ce mardi 1er février, en raison de vents violents pouvant atteindre les 120 km/h.

Selon les informations de l'institut de météorologie, la Tramontane s'est levée dans la matinée et se renforcera tout au long de la journée dans la vallée de l'Aude jusqu'aux plaines du Roussillon, avant d'atteindre son pic en début de soirée.

«En soirée et première partie de nuit de mardi à mercredi, la Tramontane et le Cers vont se renforcer pour atteindre 100 à 120 km/h en rafales sur l'est du département», expliquent les météorologues.

«Ces violentes rafales peuvent être temporairement plus fortes sur les points exposés, et provoquer des dégâts importants», ont-ils ajouté.

La préfecture de l'Aude appelle donc à une grande vigilance, en particulier pour les automobilistes, et ce jusqu'à la seconde partie de la nuit, où les rafales pourraient se maintenir autour de 80 ou 90 km/h.