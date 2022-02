EHPAD Orpéa : «plusieurs accusations sont infondées, j'en ai la preuve», affirme le PDG Philippe Charrier

Philippe Charrier, nouveau PDG des EHPAD Orpea, a dénoncé, ce mardi 1er février, les accusations de manquements à l’hygiène, mais aussi de maltraitance à l'encontre des résidents, dont son groupe fait l’objet.

Convoqué par la ministre chargée de l’Autonomie des personnes âgées Brigitte Bourguignon, Philippe Charrier a décidé de contre-attaquer.

«Nous savons d’ores et déjà que plusieurs accusations sont infondées, j’en ai la preuve formelle et documentaire», a-t-il indiqué au micro de CNEWS à la sortie de la réunion.

Sensible à «l’émotion des résidents, des familles et des collaborateurs», Philippe Charrier a annoncé que des inspections et des contrôles allaient être effectués.

Philippe Charrier promet de faire la «lumière» sur l'affaire

«Nous allons apporter toute la lumière sur ces événements en pleine transparence et indépendance. J’irais jusqu’au bout», a-t-il promis.

Le PDG d’Orpea a tenu à souligner le profil «humaniste, tout près de l’humain» de son entreprise. S’il a reconnu qu’il était «impossible d’être dans la perfection», Philippe Charrier a rappelé «la volonté d’apporter des services toujours meilleurs», aux résidents d’EHPAD.

Plus tôt dans la journée, Brigitte Bourguignon avait annoncé l’ouverture de deux enquêtes administratives, dont une de l’Inspection générale des finances sur le groupe Orpea. «Il faut taper fort pour montrer qu’on ne fait pas n’importe quoi dans les EHPAD», avait annoncé la ministre.