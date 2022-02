Paris : 2.600 personnes à la rue décomptées lors de la cinquième Nuit de la Solidarité

Pas moins de 2.600 personnes à la rue ont été décomptées lors de la cinquième Nuit de la Solidarité organisée dans la nuit du 20 au 21 janvier dernier, selon «les premiers traitements» des résultats de cet événement dévoilé ce mardi 1er février.

«Les premiers traitements font état de 2.600 personnes sans solution d'hébergement décomptées sur le territoire parisien [...] dont près des trois quarts ont été rencontrées dans les rues de Paris, environ un quart dans d'autres secteurs», a ainsi communiqué la municipalité parisienne ce mardi ler février, qui assure que l'opération a rassemblé plus de 2.000 bénévoles répartis en plus de 350 équipes de maraudes.

Un peu en baisse par rapport à 2021

Parmi ces autres secteurs, les résultats font état de 214 personnes rencontrées sur les talus du périphérique, dans des campements et dans des parcs et jardins, 169 dans les bois de Boulogne et Vincennes, 164 dans les stations de métro et de RER de la RATP, 108 dans les gares de la SNCF, 28 dans des parkings de trois gestionnaires (Effia, Indigo, Saemes) et 24 dans des espaces du bailleur Paris Habitat et salles d'attente de l'AP-HP.

Des chiffres totaux en très légère baisse par rapport à ceux de l'an dernier, qui avait permis aux équipes parisiennes de recenser «2.829 personnes sans solution d'hébergement pour la nuit». Le résultat de l'ouverture de nouvelles places d'hébergement, dont 49.000 étaient régulées par le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) et l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) parisiens la nuit du 20 janvier 2022.

Grande nouveauté cette année, cette 5e édition de la Nuit de la Solidarité à Paris avait été pour la première fois élargie à l'échelle métropolitaine. Dans 9 autres communes volontaires de la métropole du Grand Paris, 487 personnes sans solution d'hébergement ont été décomptées, en plus de celles déjà dénombrées à Paris, dont 240 se trouvaient dans un campement composé essentiellement de familles, à Bobigny (93).

Une première expérimentation qui n'a pas été menée sur l'intégralité de ces 9 communes, mais uniquement sur des quartiers choisis, mais qui a notamment permis selon la municipalité «de tester les aspects méthodologiques de son déploiement, dans la perspective d'un élargissement du nombre de communes concernées dans le futur à l'échelle métropolitaine».