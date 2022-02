Présidentielle 2022 : Twitch, passage obligé pour les candidats ?

A la conquête des nouvelles générations. Les candidats à la présidentielle ont saisi l’enjeu des réseaux sociaux et tentent d’atteindre un public plus jeune, notamment via Twitch. Ce mardi 1er février, Eric Zemmour sera le premier candidat de droite à se prêter au jeu dans un long entretien accordé sur la plate-forme.

Après avoir accordé une interview au journal de 20h, dans une séquence intitulée «20h22» diffusée sur France 2 ce mardi, Eric Zemmour répondra aux questions posées par les abonnés au compte Twitch de France TV, relayées par le journaliste Samuel Etienne et l'éditorialiste politique Alix Bouilhaguet.

Comme la semaine dernière lors de l'inauguration de cette formule avec Anne Hidalgo, le candidat de Reconquête! aura 1h30 pour satisfaire la curiosité des spectateurs, dont les questions les plus fréquemment posées auront été préalablement sélectionnées par un modérateur.

Comme lors des sessions précédentes avec d'autres candidats, la prestation sur Twitch reprendra les propositions faites par Eric Zemmour, ainsi que ses déclarations marquantes, lors de son intervention télévisuelle.

Conçue pour diffuser des parties de jeux vidéo en direct, la plate-forme américaine attire particulièrement les moins de 35 ans. Une tranche d’âge grandement touchée par l’abstention lors du premier tour de la présidentielle de 2017, avec près de 30% pour les 18-24 ans.

DES Programmes 4 jours par semaine pour EELV

«On ne naît pas twitcheur, on le devient !», avait posté Yannick Jadot, le 14 janvier dernier, sur Twitter pour annoncer le lancement, dès le lundi 17 janvier, de son compte sur Twitch.

« On ne naît pas twitcheur, on le devient ! »





Rendez-vous lundi 17 janvier à 19h sur https://t.co/jUlLtbv2fm pour la 1ère émission ! #Présidentielle2022 #Twitch #Jadot2022 pic.twitter.com/TNXsaIm1JK — Yannick Jadot (@yjadot) January 14, 2022

Sur sa chaîne, le candidat écologiste prend part une semaine sur deux à des échanges avec les utilisateurs. Le but est de «créer des moments d’authenticité et valoriser les thématiques écologistes», avait à cet égard précisé Le Parisien.

D’après le média francilien, la chaîne proposera également des programmes quatre jours par semaine dont des émissions animées par Sandrine Rousseau ou Cédric Villani.

UN ESPACE MÉDIATIQUE INVESTI PAR LA GAUCHE

Yannick Jadot a ainsi emboîté le pas de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de La France Insoumise (LFI) a déjà investi la plate-forme de streaming et a lancé l'émission «Allô Mélenchon» dans laquelle il répond aux questions des internautes.

ÉVÈNEMENT - Ce soir j'animerai avec mon camarade @ALeaument un nouveau numéro de #AlloMelenchon, l'émission dans laquelle vous pouvez poser vos questions en direct à @JLMelenchon.





Rendez-vous sur la chaîne #Twitch de Jean-Luc Mélenchon https://t.co/OxDWIWZ4V8 pic.twitter.com/weOv6oBsX9 — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) January 13, 2022

Créée en 2011 avant de devenir la propriété d'Amazon en 2014, la plate-forme accueille aussi les meetings et conférences de presse du candidat de LFI, tout en lui ayant déjà permis de recueillir 130.000 euros de dons pour sa campagne.

D'autres personnalités politiques, à l'instar d'Olivier Faure (PS), Christophe Castaner (LREM) ou Barbara Pompili (LREM), ont également franchi le cap en participant à l'émission «Backseat», animée chaque jeudi soir sur Twitch par Jean Massiet et ses 131.000 abonnés.

Pour les candidats à la présidentielle, le but est de se faire entendre «là où est ma génération, sur l'une des plate-formes les plus populaires du moment, afin de rendre l'information accessible», avait expliqué à l’AFP Hugo Travers, fondateur de la chaîne «HugoDécrypte».

Le 11 janvier dernier, le youtubeur, dont la chaîne est suivie par près d'un million et demi de personnes, a annoncé le lancement d’une émission hebdomadaire d'actualité sur Twitch sous la forme d'un talk-show, a précisé Le Monde.

Twitch a fait son apparition dans le débat public en mars dernier, lorsque le journaliste Samuel Etienne, qui présente une revue de presse sur cette plate-forme, avait invité l'ancien président de la République François Hollande pendant plus de deux heures, réunissant 80.000 personnes en direct et plus de 700.000 en différé. Le Premier ministre, Jean Castex, s'était ensuite essayé à l'exercice pour un exercice «de pédagogie» d'une heure et demie.