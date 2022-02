Emmanuel Macron dans le Nord et le Pas-de-Calais : un déplacement scruté

Le Président de la République Emmanuel Macron est en déplacement dans le Nord et le Pas-de-Calais ce mercredi. Il ira à la rencontre d’élus locaux du bassin minier, et participera à une réunion dans le cadre de la présidence française de l’UE. Et s'il n'est toujours pas déclaré candidat à la présidentielle, sa visite n'en sera pas moins scrutée.

Le chef de l’État est d’abord attendu en début d’après-midi à Liévin, dans le Pas-de-Calais, commune d’environ 30.000 habitants située à une quarantaine de kilomètres de Lille, qui a connu un essor important dès le XIXe siècle grâce à l’exploitation minière.

Dans cette terre longtemps acquise à la gauche, Emmanuel Macron se rendra devant la stèle Saint-Amé pour rendre hommage aux quarante-deux mineurs disparus dans la catastrophe de Liévin du 27 décembre 1974, et y déposera une gerbe.

Il assistera ensuite à une réunion avec des élus locaux du bassin minier, au Chalet Brand, notamment pour parler du vaste plan «Engagement pour un renouveau du bassin minier», signé le 7 mars dernier.

Selon les informations de France 3, Agnès Pannier-Runacher, ministre de l’Industrie, Emmanuel Wargon, ministre du Logement, et Brigitte Bourguignon, ministre chargée de l’Autonomie, seront également présentes lors de cet échange.

Emmanuel Macron doit ensuite se rendre au Louvre-Lens, qui fête ses 10 ans cette année, en compagnie de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

Ce déplacement dans les Hauts-de-France se terminera par un déplacement à Tourcoing, terre de son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qu’il rejoindra pour assister à une réunion entre les ministres de l’Intérieur de l’Union européenne pour parler du pacte migratoire et de la réforme de l’espace Schengen.

Autant de thèmes chers au président de la République dans le cadre de la présidence française de l’UE. Emmanuel Macron doit par ailleurs prononcer un discours sur ces problématiques dans la soirée.

Une candidature imminente ?

Une déclaration de candidature d’Emmanuel Macron pour un second mandat n’est, a priori, pas d’actualité pour ce déplacement dans les Hauts-de-France, mais ses soutiens se mobilisent et commencent à faire campagne. Plusieurs élus ont ainsi déjà déclaré sur les réseaux sociaux apporter leur parrainage au président.

Par ailleurs, si celui qui s’est défini, lors de la campagne de 2017, comme le «maître des horloges», a déclaré, le 24 janvier dernier, lors d'un déplacement dans la Creuse, qu’il annoncerait sa décision «en temps voulu», une petite phrase avait alors retenu l'attention.

Interpellé par un jeune de 18 ans qui l'informait que la prochaine présidentielle «allait être sa première élection», ce dernier n'avait pas hésité à demander au chef de l'Etat : «Est-ce que vous vous représentez ?». Et Emmanuel Macron de répondre : «Réponse au prochain épisode». De quoi braquer tous les regards vers un déplacement en terre nordiste très scruté.