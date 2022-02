Incendie de la rue Erlanger : 3 ans après le drame, la suspecte a été renvoyée devant les assises

Malgré ses troubles psychiatriques, Essia B. – suspectée d'avoir mis feu à son immeuble de la rue Erlanger (16e) dans la nuit du 4 au 5 février 2019 faisant 10 morts – a finalement été renvoyée devant les assises, et doit être jugée pour «destruction par incendie ayant entraîné la mort», a-t-on appris ce mercredi 2 février, près de trois ans après le drame.

La suspecte est considérée pénalement responsable des faits.

Des juges d'instruction viennent en effet d'ordonner son renvoi aux assises pour avoir volontairement déclenché ce tragique incendie qui avait endeuillé cet immeuble de l'ouest parisien.

L'information a été corroborée ce mercredi de source judiciaire, confirmant une information du Parisien.

L'incendie parisien le plus meurtrier depuis 2005

Pour rappel, les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 4 au 5 février 2019, lorsque Essia B., habitante d'un immeuble situé rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris, avait menacé peu après minuit son voisin – venu se plaindre du bruit auprès d'elle – de tout faire exploser.

Elle lui avait alors lancé: «Regarde-moi droit dans les yeux. Toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand ça va exploser», selon les dires de ce dernier.

Quelques minutes plus tard, vers 00h30, l'alerte d'un départ de feu dans l'immeuble avait été donnée par une autre habitante, qui avait appelé les pompiers. Un important dispositif de secours avait alors été mis en place, mais n'avait pas suffit à sauver tous les habitants pris au piège des flammes. Avec 10 morts selon le bilan définitif, cet incendie est devenu le plus meurtier de Paris depuis 2005.

Sortie quelques jours auparavant d'un séjour de deux semaines en hôpital psychiatrique – son 13e en dix ans – Essia B. avait quant à elle été retrouvée dans une rue voisine, en train de mettre feu à une voiture, et arrêtée en état d'ébriété. Qualifiée de «folle» et de «dérangée» à la personnalité «borderline» à l'époque, cette dernière avait dû subir plusieurs expertises, dans le cadre de l'instruction, censées déterminer si elle pouvait être considérée comme responsable pénalement.

Selon ces documents, tous les experts avaient «exclu un comportement induit par des hallucinations ou une activité délirante», mais avaient finalement considéré qu'ils pouvaient être «rattachés à l'impulsivité, à l'intolérance aux frustrations et à l'effet de l'alcool consommé par Essia B.», estimant ainsi que ces troubles avaient «altéré», et non aboli, son discernement.

Quant à savoir quand aura lieu le procès, aucune information n'a encore été validée à ce sujet. Reste à savoir si les avocats de l'unique suspecte dans ce dossier décident de faire appel de l'ordonnance de mise en accusation, ce qui pourrait naturellement repousser de plusieurs mois la tenue du procès.