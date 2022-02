Michel Onfray : le philosophe estime que «notre démocratie n’existe plus»

Une vision bien pessimiste. Invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 ce jeudi 3 février, le philosophe Michel Onfray a estimé que la «démocratie n’existait plus» en France.

Lors de son entretien, Michel Onfray s’est montré très virulent à l’encontre d’Emmanuel Macron.

«Il y a un grand imposteur qui se trouve au pouvoir», a-t-il déclaré.

Des propos à lier au comportement de l’actuel chef de l’Etat, qui temporise sur son éventuelle candidature à la prochaine élection présidentielle.

La souffrance visible du peuple

Dévoilant sa vision de la société, Michel Onfray a confié qu’il ne croyait pas «en l’homme providentiel, mais au peuple providentiel».

Selon le philosophe, le peuple français souffre de la société dans laquelle il se trouve. «On voit bien la souffrance d’un peuple qui aime la politique et son pays et qui n’a pas envie de renoncer».

Une souffrance qui s’explique, pour Michel Onfray, par le fait que nous «ne sommes plus dans une démocratie», ni même dans une République». «Tout le monde n’a que ce mot-là à la bouche mais la République ce n’est pas ça», a-t-il ajouté.

Michel Onfray : "Je crois au peuple (...) Notre démocratie n'existe plus, notre Constitution n'existe plus (...) On n'est même pas dans une République"#Europe1 pic.twitter.com/1yy9ulOKry — Europe 1 (@Europe1) February 3, 2022

En effet, Michel Onfray a remis en cause la souveraineté de la France, laissée, selon lui, entre les mains de Bruxelles. Une situation contre laquelle il entend bien ne pas se taire. «Depuis 1992, je me bats contre cette Europe de Maastricht qui détruit les peuples, les nations, les cultures, qui avance vers le wokisme, la cancel culture et le politiquement correct».

Dans une élection marquée par la multiplication des candidats de gauche, Michel Onfray a estimé qu’il «y avait des choses intéressantes chez Fabien Roussel».

Le représentant du Parti communiste dégagerait, selon lui, l’image d’un «retour du peuple old school».

Malgré tout, Fabien Roussel paraît «inaudible et peu crédible» pour l’essayiste, pour qui seul un candidat «maastrichien» peut l’emporter.