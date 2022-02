Cancer : La ligue nationale soumet 10 propositions aux candidats à la présidentielle

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer ce 4 février, la Ligue nationale contre cette maladie soumet dix propositions aux candidats à l'élection présidentielle.

Elle propose d'abord de renforcer les campagnes de dépistage. Cet enjeu est d'autant plus important que de nombreuses actions ont été retardées à cause du Covid-19. Ces retards peuvent avoir des conséquences graves : on estime qu'ils ont causés 6.000 décès supplémentaires par cancer entre mars et juillet 2020.

Le tabac est le deuxième cheval de bataille de la Ligue nationale contre le cancer. Selon elle, il est la cause d'un cancer sur trois. Elle souhaite donc poursuivre la hausse du prix des paquets de cigarettes, et interdire la vente du tabac aux personnes nées après 2011 à partir de 2030.

La Ligue milite également pour de nouvelles règlementations afin de mieux protéger la population contre la pollution de l'air, pour investir des moyens dans le Dry Juanary (mois sans alcool), pour la revalorisation du métier de chercheur et pour inclure un cours obligatoire sur les soins de support et l'accompagnement des personnes malades dans la formation de professionnels de santé.

La journée du 4 février est consacrée à des actions de prévention et de dépistage. Le cancer touche environ 400.000 Français chaque année. Il s'agit de la première cause de mortalité dans le pays. Le cancer le plus répandu est le cancer du sein, suivi du cancer de la protaste et du cancer du poumon. Le cancer tue environ 160.000 Français chaque année. Cette mortalité est en très légère baisse : elle a chuté de deux points entre 2010 et 2018 pour les hommes et de 0,7 point pour les femmes.