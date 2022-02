Essence : une différence de qualité entre les carburants de supermarchés et de stations service existe-t-elle ?

Que ce soit sur le prix du carburant ou sa qualité, les Français ne sont pas en reste. Et pour cause, bon nombre d’automobilistes se questionnent quant à la différence de qualité entre les carburants de supermarchés et ceux de stations-service. Force est de constater que non, il n'existe pas tant de différences.

Les conducteurs français ont tous, un jour ou l’autre, eu ce débat en famille, autour d’un verre ou avec des amis : l’essence des supermarchés est de moins bonne qualité que celles des stations. Or, c’est une idée reçue, une construction mentale. Car les automobilistes privilégient le plein en supermarché pour la simple raison que cela leur permet dans le même temps de faire leurs courses.

Certes le carburant des stations pétrolières contient des additifs de confort qui permettent d’effectuer plus de kilomètres ou encore l’obtention d’un meilleur rendement moteur, mais, au départ, le carburant provient des mêmes raffineries de pétrole. La différence principale réside dans le stockage des carburants en station.

Aussi, les cuves qui permettent le stockage de carburant dans les supermarchés sont moins contrôlées que celles des stations-service. Ces dernières sont donc moins polluantes, mais coûtent plus cher. Tout n’est qu’une question d’entretien des cuves, bien moins de la qualité du carburant.