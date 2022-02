Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Valérie Pécresse sur le podium des intentions de vote

Selon les résultats du dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu ce dimanche 6 février, Emmanuel Macron devancerait l'ensemble des candidats. Il reste en effet en tête des intentions de vote (24%), suivi par Marine Le Pen (18%) et Valérie Pécresse (17%), ces dernières apparaissant comme ses deux principales adversaires.

Ce trio de tête n'a pas beaucoup évolué depuis la précédente édition du sondage, le 28 janvier dernier. En ce qui concerne Emmanuel Macron, les intentions de vote sont même restées les mêmes, à 24%, depuis le 17 novembre. Egalement sur le podium depuis plusieurs semaines, Marine Le Pen et Valérie Pécresse se disputent farouchement la deuxième place.

La bataille entre les deux candidates est très serrée puisqu'elles n'affichent jamais plus d'un point d'écart depuis le 15 décembre. Marine Le Pen a toutefois gagné un point depuis le dernier baromètre, devançant pour l'heure son adversaire LR.

Le chef de file du parti Reconquête, Eric Zemmour, reste au pied du podium, avec 13% d'intention de vote. Un chiffre qui n'a pas bougé depuis plusieurs semaines. Il est suivi par Jean-Luc Mélenchon (LFI), qui reste stable à 9%, de même que Yannick Jadot (EELV, 6%) et Christiane Taubira (5%). Anne Hidalgo et Fabien Roussel (PC) sont ex-aequo, à 3%, sachant que la candidate du PS a gagné un point, après en avoir perdu plusieurs entre le 20 octobre et le 20 janvier (de 7 à 2%).

Les chiffres récoltés dans le cadre de ce baromètre donnent Emmanuel Macron vainqueur de l'élection présidentielle, quel que soit son adversaire au second tour. Dans le premier scénario, qui l'oppose à Marine Le Pen, il l'emporterait à 56%. C'est-à-dire moins largement que lors de leur duel en 2017, remporté par le président de la République à 66,1%.

Sachant que, par rapport au dernier sondage, réalisé le 27 janvier, l'écart entre les deux candidats s'est réduit d'un point, à la faveur de Marine Le Pen. Dans le détail, les 18-24 ans (69%) et les 65 ans et plus (63%) semblent tout particulièrement préférer le président de la République à la cheffe de file du RN.

Des électeurs LREM et RN fidèles

Emmanuel Macron et Marine Le Pen disposent tous deux d'électeurs fidèles puisque respectivement 61 et 64% de ceux qui leur accordent leur intention de vote en 2022 avaient déjà voté pour eux en 2017. A noter que, parmi ceux qui avaient choisi Marine Le Pen à l'époque, 22% lui préfèrent désormais Eric Zemmour.

La deuxième hypothèse oppose Emmanuel Macron à Valérie Pécresse au second tour de l'élection présidentielle 2022. Un duel que le premier remporterait, avec 52% des intentions de vote. Un chiffre resté stable ces dernières semaines. On peut remarquer que la candidate LR pourrait vraisemblablement, si elle atteint le second tour, compter sur les voies de certaines personnes ayant voté pour Eric Zemmour et Marine Le Pen lors du premier scrutin (respectivement 36 et 31%).

Enfin, le dernier scénario du second tour implique le président de la République et Eric Zemmour. C'est dans cette configuration qu'Emmanuel Macron remporterait a priori la plus large victoire, à 62%. D'après les données, le chef d'Etat sortant se distinguerait particulièrement grâce au soutien des 18-24 ans (78%) et des 25-34 ans (72%).

Le candidat de Reconquête! mobiliserait certains électeurs ayant choisi Marine Le Pen au premier tour (48%) et Emmanuel Macron piocherait entre autres dans l'électorat de Yannick Jadot (61%). Tous deux se partageraient par ailleurs les soutiens de Valérie Pécresse, à l'avantage du président de la République (39 contre 28%).

*Enquête menée du 2 au 3 février, sur un échantillon de 977 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.