Gérald Darmanin appelle à «une nouvelle page» dans le dialogue entre l’Islam et l’État

Lors de la première séance du Forum de l’Islam de France, qui se tenait ce samedi 5 février à Paris, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a invité les musulmans à «écrire une nouvelle page».

«Ce dialogue renouvelé avec l’État reposera désormais sur des femmes et des hommes qui tirent leur légitimité de leur travail et de leur logique de terrain», a déclaré le ministre face à une petite centaine de personnalités du culte musulman qui se sont, pour l’occasion, retrouvées au Conseil économique social et environnemental dans le 16e arrondissement de Paris.

Gérald Darmanin espère «tirer les enseignements des échecs du Conseil français du culte musulman», qui avait été fondé en 2003 et restait l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics avant d’être discrédité par une série de crises internes.

Des collectifs organisés pour «des résultats concrets»

Le ministre a également avancé qu’il n’y aura plus «de représentant unique du culte musulman, compétent sur tous les sujets», pour les pouvoirs publics, en revanche, il souhaite que des collectifs organisés par thématiques soient mis en place afin «d’obtenir des résultats concrets».

Alors que le Forum de l’Islam de France a pour but de remplacer la Conseil français du culte musulman, et surtout de tourner la page, Gérald Darmanin a ainsi exhorté les membres de «s’organiser».

Quatre groupes de travail ont d’ores et déjà examiné quatre sujets jugés prioritaires, que sont l’organisation des aumôneries (militaire, pénitentiaire, hospitalière), la professionnalisation des imams, l’application de la loi dite contre le «séparatisme» et la sécurisation des lieux de culte et enfin les actes antimusulmans.

Concernant les imams, Gérald Darmanin s’est dit «du côté des musulmans», et a d’avance promis d’apporter une aide dans la création «d’un statut et d’une protection sociale» pour ces premiers.