Présidentielle : Marine Le Pen à Reims pour dévoiler son programme, le soutien de Viktor Orban attendu

Il est présenté comme le premier acte de la dernière ligne droite vers la présidentielle. Marine Le Pen tiendra un grand meeting ce samedi à Reims (Marne), avec l’objectif de laisser derrière elle la mauvaise séquence qu’elle vient de traverser et se lancer définitivement en campagne.

Les équipes de la candidate Rassemblement national (RN) l’ont annoncé, ce rendez-vous important, qui doit réunir 3.000 personnes, est une «convention présidentielle». Il ne s’agira pas de faire du spectacle ou de «chauffer les militants», mais bien de présenter le projet concret qui doit l’amener à l’Elysée.

Du sérieux, donc, pour assurer à ses électeurs et à ceux qu’elle cherche à séduire que son programme est travaillé et chiffré. De quoi appuyer un peu plus la nouvelle image affichée par Marine Le Pen, avec un discours plus souple sur certains points et l’accent mis sur le pouvoir d’achat des Français et le social.

Viktor Orban soutien attendu de Marine Le Pen

Cependant, afin de rassurer tout de même ses partisans les plus radicaux, la candidate a préparé un évènement spécial, avec la diffusion d’une vidéo dans laquelle Viktor Orban, le Premier ministre nationaliste hongrois, souvent décrié, va lui apporter son soutien.

Une façon d’exposer sa crédibilité sur la scène européenne, mais aussi de montrer qu’elle possède des soutiens de poids. Ces derniers temps, les défections au sein du RN pour rejoindre Eric Zemmour se sont multipliées.

Celui-ci lui proposera d’ailleurs un duel à distance ce samedi, puisqu’il tiendra également un meeting, à Lille. Dans le camp de Marine Le Pen, après avoir minimisé l’importance de ces départs, la communication s’appuie désormais sur les sondages, qui montrent qu’elle est toujours en avance sur son concurrent direct.

Toujours est-il que la triple candidate à la présidentielle jouera gros ce samedi à Reims, afin de se relancer en brisant la mauvaise période médiatique qu’elle vient de traverser. Elle misera aussi sur sa proximité avec les Français, puisque le meeting servira de coup d’envoi à «l’opération 5.000 marchés», qui prévoit que des bus décorés à son effigie parcourent la France et lui permettent de participer chaque semaine à une réunion publique sur le terrain.