Fabien Roussel :« Il est temps de s'attaquer au mur de l'argent»

Présent à Marseille pour son premier meeting de campagne présidentielle ce dimanche, Fabien Roussel a indiqué vouloir «s'attaquer au mur de l'argent».

Souhaitant, a-t-il dit, «remettre la dignité humaine au coeur de la France», le candidat communiste a promis de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et «on le triplera même»,a-t-il indiqué.

Fabien Roussel entend également «rendre l'impôt plus juste, plus léger pour les petits, et plus lourd pour les plus gros».

Voulant «traquer les fraudeurs fiscaux», le représentant du PCF a déclaré qu'il «nommerait un ministre de la fraude fiscale». «Je proposerai à la justice de priver les fraudeurs fiscaux de leurs droits civiques», a-t-il ajouté.

Une hausse du SMIC

Défendant «la France de la dignité, la France du pouvoir d'achat», Fabien Roussel a expliqué à son auditoire que sa première mesure sera «d'augmenter les salaires en commençant par le Smic, que nous porterons à 1923 euros brut soit 1500 euros net».

Un choix de parler «en brut» qui a un sens pour le communiste. «C'est important parce que je vois tous ces gangs d'arnaqueurs qui prétendent augmenter les salaires en baissant les cotisations sociales, mais la réalité en baissant les cotisations sociales ils vont vider les caisses de la sécurité sociale, c'est dangereux», a alerté Fabien Roussel.