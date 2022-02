Paris : un impressionnant incendie se déclare près de l'hôtel Beauharnais

Le ciel d'hiver de Paris transpercé par d'immenses flammes. Un impressionnant incendie s'est déclaré ce dimanche 6 février en fin d'après-midi aux abords de l'hôtel Beauharnais, situé au 78 rue de Lille (Paris 7e).

Le bâtiment, qui sert de résidence aux ambassadeurs d'Allemagne en France, se trouve à proximité immédiate du musée d'Orsay.

Rapidement, des internautes ont relayé sur les réseaux sociaux des vidéos témoignant de l'importance du sinistre.

D'après Le Point, qui a révélé l'information, l'incendie se serait déclaré sur un échafaudage monté à proximité immédiate de l'hôtel Beauharnais.

Spectaculaire incendie à Paris à proximité de l’hôtel Beauharnais ⁦@LePoint⁩ pic.twitter.com/68SDFYe9Zd — Sébastien Le Fol (@sebastienlefol) February 6, 2022

Les pompiers étaient sur place en fin d'après-midi pour tenter de venir à bout des flammes.

Il y a un incendie en plein Paris la pic.twitter.com/xs809jWchL — H O K O (@HeloiseKane) February 6, 2022

Vers 19h30, on ne savait pas si, et dans quelle proportion, cet hôtel particulier, ainsi que sa cour et son jardin, parmi les plus prestigieux de Paris, étaient atteints.

Gros incendie à côté du musée d’Orsay dans le VIIe pic.twitter.com/zEjdQ86fKF — Emmanuel (@emmanueljonsson) February 6, 2022

Reste que selon plusieurs internautes, il se pourrait que l'incendie se soit plutôt déclaré à l'hôtel de Seignelay. Cet autre hôtel particulier, situé lui au 80 rue de Lille, est en travaux depuis plusieurs mois.