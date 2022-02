Sécurité routière : les accidents de trottinettes électriques explosent, 22 morts en 2021

Le phénomène est récent, directement lié à l'arrivée des services de location de trottinettes électriques en free-floating dans les grandes villes françaises. Utilisées dans un but récréatif, souvent sans aucune protection, celles-ci ont été à l'origine de nombreux accidents au cours desquels 22 personnes sont décédées en 2021.

Un chiffre en forte hausse, puisqu'en France, l'année 2020 – marquée par plusieurs confinements – avait compté 7 accidents mortels d'engins de déplacement personnels motorisés (EDP), dont la grande majorité sont des trottinettes électriques, et 10 durant l'année 2019.

Des accidents en milieu urbain

Des accidents qui ont principalement lieu dans les grandes villes, telles que Paris, Lyon et Marseille. En région parisienne par exemple, ils se sont succédé ces derniers mois et sont toujours particulièrement impressionnants.

Un homme circulant en trottinette motorisée a ainsi été percuté le 3 décembre par un camion-benne à Chilly-Mazarin, en Essonne (91). Avant lui, un homme de 31 ans avait été fauché par un bus en août à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine (92), tout comme une gardienne de la paix de 30 ans en juillet à Paris (75).

Et c'est sans compter le nombre d'accidents non-mortels, dont les chiffres sont quasiment impossibles à trouver puisque les chiffres officiels sont seulement recensés par les forces de l'ordre, c'est-à-dire ceux qui ont nécessité une intervention de la police ou des secours. Ce qui n'est pas toujours le cas.

Des fractures en nombre

Dans les hôpitaux, le nombre de personnes soignées pour des fractures après des accidents de trottinettes électriques explose également. «C'est devenu notre pain quotidien, avec des séquelles potentielles à long terme», a ainsi fait savoir le Pr Alain Sautet, dans le JDD ce dimanche 6 février.

Et encore, le chirurgien orthopédique et traumatologique à l'hôpital Saint-Antoine (12e), à Paris, souligne que «cette vision "traumato" ne comprend pas les admissions aux urgences pour les hématomes, bosses et autres, ni en neurologie pour les lésions cérébrales».

Autre record : celui du nombre de cyclistes décédés, qui a dépassé les 200 pour la première fois depuis vingt ans. Au total, 226 cyclistes sont morts dans un accident de la route en 2021, soit 39 de plus qu'en 2019, 48 de plus qu'en 2020.

Selon des chiffres publiés début janvier par Vélos&Territoires, la pratique cycliste a progressé de 31 % en zone urbaine et de 14 % en milieu rural par rapport à 2019.