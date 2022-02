Vaccin anti-Covid de Sanofi : «J'espère qu'on y arrivera dans les prochaines semaines», indique Olivier Bogillot

Olivier Bogillot, président de Sanofi France, a déclaré ce dimanche 6 février sur CNEWS que le vaccin du laboratoire tricolore contre le Covid-19 n’était pas enterré et qu’il espérait des avancées majeures dans les semaines à venir.

Si le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire pharmaceutique français Sanofi n’est toujours pas disponible, le président de Sanofi France, Olivier Bogillot se veut donc rassurant. «Cela ne veut pas dire que notre vaccin n’arrivera pas, on attend toujours nos résultats de notre phase 3», a-t-il expliqué à Jean-Pierre Elkabbach lors de son émission «Repères».

Une phase de test obligatoire pour permettre de présenter un dossier auprès des autorités réglementaires. Cependant, les choses semblent avancer pour le Français qui a pris un retard considérable sur ses principaux concurrents.

«On a présenté des résultats de vaccins de rappel qui sont bons, donc les équipes travaillent avec beaucoup d’énergie pour y arriver et j’espère que l’on pourra y arriver dans les prochaines semaines», a encore expliqué Olivier Bogillot.

Sanofi investit massivement dans l’ARN messager

Un vaccin contre le Covid-19, qui comme ceux de Pfizer ou Moderna, sera à base d'ARN messager. «Sanofi a tiré toutes les leçons de cette crise très tôt et aujourd’hui on a engagé des investissements majeurs pour pouvoir produire des vaccins à ARN messagers, qui sont ceux qui se sont révélés dans cette crise», a encore dit Olivier Bogillot avant d’ajouter que dans le futur, «sur dix vaccins de notre portefeuille de vaccins, six seront à ARN messager, cela montre que nous sommes dans la course.»

Si Sanofi a pris beaucoup de retard dans la confection du vaccin contre le Covid-19, le groupe enregistre toutefois de bons résultats financiers. Une situation qu’Olivier Bogillot a attribuée à qualité des médicaments et vaccins distribués dans le monde entier par l’entreprise. «Quand vous avez de très bons résultats, c’est que vous avez de bons produits.»