Patrick Balkany : cellule, parloir, aide médicale... Ce que l'on sait des conditions de détention

Patrick Balkany est retourné en prison. Suite à la révocation de la mesure de bracelet électronique dont il bénéficiait, l’ancien maire de Levallois-Perret a été incarcéré à nouveau, dès ce lundi.

Sa cellule se trouve dans l’établissement de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne. Une maison d’arrêt choisie en fonction de l’état de santé du prisonnier, puisqu’elle «permet d’avoir un suivi médicale 24h/24», a précisé la procureure Dominique Puechmaille. Il y est arrivé ce lundi, discrètement, vers 13h30.

Plus grand établissement pénitentiaire d’Europe, avec une capacité opérationnelle totale de 2.956 places (2.604 pour les hommes, 237 pour les femmes et 115 pour les mineurs), Fleury-Mérogis est en surpopulation carcérale concernant le quartier de détention masculin (3.020 prisonniers au 1er janvier 2022, soit une densité de 115,9%), selon l’Observatoire international des prisons.

Un prisonnier particulièrement protégé

Interrogé par CNEWS, Didier Kandassamy, secrétaire local FO, a fait savoir que Balkany serait «dans le quartier spécifique, Bâtiment D3», et qu'il «aura droit à un parloir interne». Comme lors de sa précédente incarcération, à la Santé (Paris), Patrick Balkany devrait donc être placé dans ce qui est surnommé le «quartier VIP», mais qui sert surtout pour les «personnes vulnérables». Il s’agit le plus souvent de personnalités connues ou de prisonniers ayant été particulièrement médiatisés. Le but est de les protéger d’une possible agressivité de la part d’autres détenus ou de subir du chantage.

Lorsqu’il était à la Santé, Patrick Balkany profitait également d’une douche directement dans sa cellule, lui permettant d’éviter de la prendre avec d’autres détenus. Il avait aussi un frigo, des plaques chauffantes et une télévision. Des conditions qu’il devrait retrouver à Fleury-Mérogis.

L’ancien maire pourra aussi bénéficier d’un accès constant au service médical de la prison.

Reste que le choix de Fleury-Mérogis a été ressenti comme une «sanction supplémentaire», a estimé l’avocat du prisonnier. Selon lui, cette maison d’arrêt a la réputation d’imposer des conditions plus dures qu’à la Santé.