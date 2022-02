Créteil : un médecin agressé à son cabinet par un patient, 12 jours d’ITT

Le 28 janvier dernier, un docteur a été agressé pendant une consultation de médecine du travail dans son cabinet, situé à Créteil (Val-de-Marne).

Le médecin avait reçu dans l’après-midi un agent des jardins de la ville. Venu signaler un accident engendrant une douleur à l’épaule, le jardinier s’était vu prescrire une limitation d’activité.

Désirant plus, ce dernier est revenu afin de réclamer une limitation plus large, liée au matériel notamment. Le médecin a refusé cette demande et le ton est monté. «Au moment où je ne m’y attendais pas, j’ai reçu le premier coup de poing à la figure», a raconté le docteur à France Bleu.

Examiné par l’unité médico-judiciaire de Créteil, le médecin a écopé de 12 jours d’ITT. Il souffrait d’une coupure à la joue, d’un œil au beurre noir et avait le menton ensanglanté.

Le médecin et l’agresseur portent plainte

Le professionnel de santé s’est rendu au commissariat de Créteil pour déposer une plainte, qui a mené au placement en garde à vue de l’agresseur, connu des services de police.

Néanmoins, ce dernier a également porté plainte, assurant que le médecin lui avait porté le premier coup. Une accusation démentie par le médecin auprès France 3.

«Je n’ai pas eu le temps de porter aucun coup sur lui et, par ailleurs, j’ai les séquelles d’un accident de moto qui date d’il y a 30 ans. J’ai encore 4 broches dans le coude droit. J’ai une mobilité qui n’est pas importante. Je ne vais pas risquer de perdre ce bras droit, surtout que je suis droitier», a-t-il déclaré.

Les violences dans les cabinets ne sont pas rares en région parisienne. Selon l'Observatoire de la sécurité des médecins, 135 agressions contre le personnel soignant ont été déclarées en 2021.