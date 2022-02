Prolongement de la ligne 12 vers Aubervilliers : les deux nouvelles stations en phase de finition

Les travaux touchent à leur fin. Les deux nouvelles stations de la ligne 12 – «Aimé Césaire» et «Mairie d'Aubervilliers» – sont en phase de finition, alors que les travaux d'aménagement sont quasiment terminés, comme s'en félicite la RATP. Elles devraient ouvrir au printemps.

«L’ensemble des travaux d’aménagement de la station Aimé Césaire est terminé, et il ne reste plus que les dernières finitions», s'est récemment félicitée la RATP.

Située entre l'avenue Victor-Hugo et le boulevard Félix-Faure, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis (93), cette première station accueillera plus de 15.000 voyageurs au quotidien et desservira les récents projets d’aménagement de la ZAC Canal – Porte d’Aubervilliers ainsi que le centre commercial du Millénaire.

Située à moins d'un kilomètre de la première, la deuxième station desservira la Mairie d'Aubervilliers, sur le même axe de l'avenue Victor-Hugo. Selon la RATP, ce nouveau terminus permettra ainsi de desservir l'Hôtel de Ville «mais également la place du marché ainsi que de nombreux commerces». «Elle constitue un nouveau maillon participant à une valorisation de l’espace public», assure le groupe, qui ajoute qu'au total, «plus de 25.000 voyageurs» y seront attendus chaque jour.

S'il ne reste plus que les dernières finitions, ces deux nouvelles stations ne verront pas le jour avant plusieurs semaines, le temps de peaufiner les moindres détails. Il restera encore à mettre en accessibilité l’accès secondaire de la station Porte de la Chapelle ainsi que l'accès des quais aux personnes à mobilité réduite par l’installation d’un ascenseur supplémentaire, qui ne pourront «être réalisés qu’après la mise en service du prolongement jusqu’à Mairie d’Aubervilliers».

A terme, avec ces deux nouvelles stations, la ligne 12 – qui compte déjà 250.000 voyageurs par jour – devrait donc accueillir près de 40.000 usagers supplémentaires, au printemps. Elle comptera alors 31 stations, entre la Mairie d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine (92) et la Mairie d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis (93). Selon la RATP, il faudra alors compter vingt minutes pour relier le centre de Paris, depuis la Gare Saint-Lazare (9e), au nouveau terminus, avec des trains tous les 130 secondes aux heures de pointe.