Thibault de Montbrial : «Eric Zemmour a une collection de mesures qui risquent de ne pas passer la barre du Conseil constitutionnel»

L’avocat et conseiller de Valérie Pécresse, Thibault de Montbrial, était l’invité de la Matinale de CNEWS. Il estime que la vision la plus stable en matière de sécurité est celle de la candidate de Républicains (LR) arguant que certaines mesures phares d’Éric Zemmour «risquent de ne pas passer la barre du Conseil constitutionnel.»

Le constat de Thibault de Montbrial est clair : une partie des propositions des autres candidats «sont crédibles, quelques-unes qui ont été empruntées dans un livre (Osons l’autorité) que j’ai écrit l’année dernière et qui semble-t-il, inspirent beaucoup les candidats». Mais, selon le conseiller de Valérie Pécresse «ce qu’il faut, c’est voir dans quel souffle, dans quel esprit, dans quel projet s’inscrivent ces mesures proposées.»

Thibault de Montbrial prend donc l’exemple de l’un des principaux concurrents de Valérie Pécresse, Éric Zemmour. Pour l’avocat, le programme du candidat contient «une collection de mesures, dont la plupart si on regarde comment elles sont présentées, risquent de ne pas passer la barre du Conseil constitutionnel.»

«Valérie Pécresse propose un choc d’autorité»

Le conseiller va plus loin et estime que les propositions de l'ancien journaliste «sont une fin en soi. On n’a pas l’impression qu’il y a une vision derrière.»

Pour Thibault de Montbrial, seule «Valérie Pécresse propose un choc d’autorité pour libérer les énergies et pour permettre à chacun de retrouver une vie complètement normale».

Interrogé sur les sondages en vue de l'élection présidentielle, Thibault de Montbrial a indiqué que l'équipe scrutait le duel entre Éric Zemmour et Marine Le Pen «mais le but c’est de les battre pour être présent au deuxième tour et battre Emmanuel Macron».

Pour le moment, les sondages placent Valérie Pécresse en seconde position devant Éric Zemmour (14%) et Marine Le Pen (14%) avec 16,5% des intentions de vote au premier tour.