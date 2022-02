Présidentielle 2022 : Après Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo obtiennent leurs 500 parrainages

Valérie Pécresse et Anne Hidalgo ont dépassé le seuil des 500 parrainages nécessaires à leur candidature à l'élection présidentielle, selon les chiffres communiqués ce mardi 8 février par le Conseil constitutionnel.

La candidate des Républicains et son homologue du Parti socialiste rejoignent ainsi Emmanuel Macron. S'il n'a toujours pas officialisé sa candidature, le président de la République était le seul jusqu'à présent à avoir recueilli plus de 500 signatures d'élus.

D'après le décompte effectué par le Conseil constitutionnel, Valérie Pécresse dispose désormais de plus de parrainages que le chef de l'Etat (939 contre 926). La maire de Paris, elle, a déposé au total 652 signatures.

Parmi les autres candidats à la présidentielle, Nathalie Arthaud (368), Fabien Roussel (326) et Jean Lassalle (316) sont les seuls à avoir dépassé la barre des 300 parrainages.

Entre 200 et 300 signatures, on retrouve Yannick Jadot (268), Nicolas Dupont-Aignan (232) et Jean-Luc Mélenchon (224).

La course aux parrainages, lancée depuis le 27 janvier dernier, se terminera le 4 mars à 18h.